https://ria.ru/20240904/borisoglebskiy-1970603535.html

Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский

Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский - РИА Новости, 04.09.2024

Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:03

2024-09-04T18:03

2024-09-04T18:04

ярославская область

борисоглебский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский, сообщает правительство региона. По данным правительства, в ходе рабочей поездки губернатора в Борисоглебский район он встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский. Глава региона познакомился с производством, где выпускают мебель для образовательных организаций, общежитий, столовых, военных частей. На предприятии работают 70 человек. "Предприятие хорошее и уверенно развивается. Если в 2018 году выпускали 40 тысяч единиц продукции, то за восемь месяцев этого (года) – уже 240 тысяч. Пятая часть направляется в новые регионы", – отметил Евраев. По его словам, средняя зарплата на предприятии составляет 52 тысячи рублей. Есть планы по дальнейшему развитию производства: планируется построить цех, склад, закупить оборудование для увеличения ассортимента продукции. Губернатор добавил, что правительство области готово максимально помогать таким предприятиям. Руководитель предприятия ЖКХ "Акватерм-сервис" Владимир Каторин во время встречи поблагодарил главу региона за переданную муниципальному образованию новую спецтехнику, информирует областное правительство. По словам Каторина, в 2023 году пришли комбинированная дорожная машина и трактор с отвалом и коммунальной щеткой. В этом году получили автогрейдер и трактор. Глава предприятия назвал это хорошим подспорьем, чтобы содержать район в порядке. Евраев пообещал решить вопрос и с закупкой новой ассенизаторской машины для нужд Борисоглебского района.

https://ria.ru/20240904/bolnitsa-1970579864.html

https://ria.ru/20240904/most-1970573871.html

борисоглебский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

борисоглебский район, михаил евраев