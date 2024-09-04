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Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский - РИА Новости, 04.09.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:03 04.09.2024 (обновлено: 18:04 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/borisoglebskiy-1970603535.html
Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский
Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский - РИА Новости, 04.09.2024
Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:03
2024-09-04T18:04
ярославская область
борисоглебский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский, сообщает правительство региона. По данным правительства, в ходе рабочей поездки губернатора в Борисоглебский район он встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский. Глава региона познакомился с производством, где выпускают мебель для образовательных организаций, общежитий, столовых, военных частей. На предприятии работают 70 человек. "Предприятие хорошее и уверенно развивается. Если в 2018 году выпускали 40 тысяч единиц продукции, то за восемь месяцев этого (года) – уже 240 тысяч. Пятая часть направляется в новые регионы", – отметил Евраев. По его словам, средняя зарплата на предприятии составляет 52 тысячи рублей. Есть планы по дальнейшему развитию производства: планируется построить цех, склад, закупить оборудование для увеличения ассортимента продукции. Губернатор добавил, что правительство области готово максимально помогать таким предприятиям. Руководитель предприятия ЖКХ "Акватерм-сервис" Владимир Каторин во время встречи поблагодарил главу региона за переданную муниципальному образованию новую спецтехнику, информирует областное правительство. По словам Каторина, в 2023 году пришли комбинированная дорожная машина и трактор с отвалом и коммунальной щеткой. В этом году получили автогрейдер и трактор. Глава предприятия назвал это хорошим подспорьем, чтобы содержать район в порядке. Евраев пообещал решить вопрос и с закупкой новой ассенизаторской машины для нужд Борисоглебского района.
https://ria.ru/20240904/bolnitsa-1970579864.html
https://ria.ru/20240904/most-1970573871.html
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борисоглебский район, михаил евраев
Ярославская область, Борисоглебский район, Михаил Евраев

Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с коллективами предприятий поселка Борисоглебский
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с коллективами предприятий поселка Борисоглебский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с коллективами предприятий поселка Борисоглебский
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский, сообщает правительство региона.
По данным правительства, в ходе рабочей поездки губернатора в Борисоглебский район он встретился с коллективами предприятий поселка Борисоглебский. Глава региона познакомился с производством, где выпускают мебель для образовательных организаций, общежитий, столовых, военных частей. На предприятии работают 70 человек.
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"Предприятие хорошее и уверенно развивается. Если в 2018 году выпускали 40 тысяч единиц продукции, то за восемь месяцев этого (года) – уже 240 тысяч. Пятая часть направляется в новые регионы", – отметил Евраев.
По его словам, средняя зарплата на предприятии составляет 52 тысячи рублей. Есть планы по дальнейшему развитию производства: планируется построить цех, склад, закупить оборудование для увеличения ассортимента продукции. Губернатор добавил, что правительство области готово максимально помогать таким предприятиям.
Руководитель предприятия ЖКХ "Акватерм-сервис" Владимир Каторин во время встречи поблагодарил главу региона за переданную муниципальному образованию новую спецтехнику, информирует областное правительство. По словам Каторина, в 2023 году пришли комбинированная дорожная машина и трактор с отвалом и коммунальной щеткой. В этом году получили автогрейдер и трактор. Глава предприятия назвал это хорошим подспорьем, чтобы содержать район в порядке. Евраев пообещал решить вопрос и с закупкой новой ассенизаторской машины для нужд Борисоглебского района.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Ярославская областьБорисоглебский районМихаил Евраев
 
 
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