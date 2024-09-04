https://ria.ru/20240904/bolnitsa-1970579864.html

Территорию Борисоглебской ЦРБ сделают комфортной для пациентов

Территорию Борисоглебской ЦРБ сделают комфортной для пациентов - РИА Новости, 04.09.2024

Территорию Борисоглебской ЦРБ сделают комфортной для пациентов

Территорию Борисоглебской районной больницы в Ярославской области сделают комфортной для пациентов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:18

2024-09-04T17:18

2024-09-04T17:18

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Территорию Борисоглебской районной больницы в Ярославской области сделают комфортной для пациентов, сообщает правительство региона. Сообщается, что развитие Борисоглебской центральной районной больницы в ходе рабочего выезда в район губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главным врачом медучреждения Романом Насыровым. По данным областного правительства, Борисоглебская ЦРБ обслуживает 12 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей. "Проводим большую работу по модернизации медицинских учреждений по всей территории области и продолжим ее. Ремонтируем наши больницы, поликлиники, ФАПы, оснащаем современным оборудованием. Также в регионе реализуется программа по ремонту территорий больниц", - рассказал на встрече губернатор. Роман Насыров сообщил главе региона, что в прошлом году капитально отремонтированы поликлиника в поселке Борисоглебском и шесть фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены эндоскопическое оборудование, риноскоп, кардиомониторы, реанимационные кровати. До конца этого года будут отремонтированы еще три ФАПа: в Краснове, Кондакове и Алешкине. Главврач попросил губернатора выделить дополнительное финансирование для завершения работ в Красновском ФАПе. Глава региона пообещал помочь за счет экономии средств. Во время общения с жителями поселка Борисоглебского к губернатору обратилась Наталия Романова, сообщает областное правительство. Она отметила, что больница за последние годы заметно преобразилась, однако прилегающая территория и заезд на нее находятся в неудовлетворительном состоянии. "Михаил Евраев сообщил, что работы по обновлению этих объектов проведут в 2025 году. Вместе с этим отремонтируют и парковку у медучреждения. Кроме того, глава региона поручил организовать комфортную зону для пациентов – с лавочками, клумбами и другими элементами благоустройства", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20240904/most-1970573871.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев