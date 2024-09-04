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СМИ: Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 04.09.2024
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01:58 04.09.2024 (обновлено: 09:25 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/blinken-1970383126.html
СМИ: Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний
СМИ: Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол вызвал повесткой госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний о выводе... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:58
2024-09-04T09:25
афганистан
сша
энтони блинкен
майкл маккол
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол вызвал повесткой госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний о выводе войск США из Афганистана, сообщает телеканал Fox News.Как сообщает телеканал, повестка выписана, поскольку Блинкен якобы отказался выступить перед комитетом ранее. Госсекретарь должен явиться в комитет 19 сентября, иначе его обвинят в неуважении к конгрессу, указывают законодатели. В Госдепе с названной датой не согласились, заявив о занятости Блинкена, и предложили альтернативы.В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955986970.html
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афганистан, сша, энтони блинкен, майкл маккол, мохаммад хасан ахунд, оон, в мире
Афганистан, США, Энтони Блинкен, Майкл Маккол, Мохаммад Хасан Ахунд, ООН, В мире
СМИ: Блинкена вызвали в конгресс для дачи показаний

Fox: Блинкен вызван в конгресс для дачи показаний о выводе войск из Афганистана

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол вызвал повесткой госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний о выводе войск США из Афганистана, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщает телеканал, повестка выписана, поскольку Блинкен якобы отказался выступить перед комитетом ранее. Госсекретарь должен явиться в комитет 19 сентября, иначе его обвинят в неуважении к конгрессу, указывают законодатели.
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В Госдепе с названной датой не согласились, заявив о занятости Блинкена, и предложили альтернативы.
В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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АфганистанСШАЭнтони БлинкенМайкл МакколМохаммад Хасан АхундООНВ мире
 
 
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