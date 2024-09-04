https://ria.ru/20240904/billstrem--1970608037.html

Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост

Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост - РИА Новости, 04.09.2024

Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

в мире

швеция

ульф кристерссон

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост. "С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону - ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", - написал он в соцсети X. Билльстрём добавил, что полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте. "Это было непростое решение, но я обдумывал его в течение некоторого времени. За последние 25 лет у меня было много разных ролей в политике, из них 10 лет в качестве министра: сначала в качестве министра по вопросам миграции в правительстве коалиционеров, а теперь в качестве министра иностранных дел. В последующие годы я также был руководителем парламентской фракции в парламенте и заместителем председателя парламента", - отметил он. По словам министра, Швеция сейчас находится в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен Второй мировой войны. Билльстрём отметил, что у его преемника не будет "недостатка в задачах" и пожелал ему удачи.

https://ria.ru/20240708/shvetsija-1958367316.html

https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html

швеция

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в мире, швеция, ульф кристерссон