https://ria.ru/20240904/billstrem--1970608037.html
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост - РИА Новости, 04.09.2024
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
в мире
швеция
ульф кристерссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900140424_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_28ebb638d57c13f5749283b734e6c020.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост. "С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону - ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", - написал он в соцсети X. Билльстрём добавил, что полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте. "Это было непростое решение, но я обдумывал его в течение некоторого времени. За последние 25 лет у меня было много разных ролей в политике, из них 10 лет в качестве министра: сначала в качестве министра по вопросам миграции в правительстве коалиционеров, а теперь в качестве министра иностранных дел. В последующие годы я также был руководителем парламентской фракции в парламенте и заместителем председателя парламента", - отметил он. По словам министра, Швеция сейчас находится в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен Второй мировой войны. Билльстрём отметил, что у его преемника не будет "недостатка в задачах" и пожелал ему удачи.
https://ria.ru/20240708/shvetsija-1958367316.html
https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900140424_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a5cf884430d2812e648ca98ded4e05ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил, что покидает свой пост
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост.
"С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону
- ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", - написал он в соцсети X.
Билльстрём добавил, что полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте.
"Это было непростое решение, но я обдумывал его в течение некоторого времени. За последние 25 лет у меня было много разных ролей в политике, из них 10 лет в качестве министра: сначала в качестве министра по вопросам миграции в правительстве коалиционеров, а теперь в качестве министра иностранных дел. В последующие годы я также был руководителем парламентской фракции в парламенте и заместителем председателя парламента", - отметил он.
По словам министра, Швеция сейчас находится в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен Второй мировой войны. Билльстрём отметил, что у его преемника не будет "недостатка в задачах" и пожелал ему удачи.