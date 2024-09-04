Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/billstrem--1970608037.html
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост - РИА Новости, 04.09.2024
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
в мире
швеция
ульф кристерссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900140424_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_28ebb638d57c13f5749283b734e6c020.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост. "С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону - ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", - написал он в соцсети X. Билльстрём добавил, что полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте. "Это было непростое решение, но я обдумывал его в течение некоторого времени. За последние 25 лет у меня было много разных ролей в политике, из них 10 лет в качестве министра: сначала в качестве министра по вопросам миграции в правительстве коалиционеров, а теперь в качестве министра иностранных дел. В последующие годы я также был руководителем парламентской фракции в парламенте и заместителем председателя парламента", - отметил он. По словам министра, Швеция сейчас находится в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен Второй мировой войны. Билльстрём отметил, что у его преемника не будет "недостатка в задачах" и пожелал ему удачи.
https://ria.ru/20240708/shvetsija-1958367316.html
https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900140424_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a5cf884430d2812e648ca98ded4e05ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
Глава МИД Швеции заявил, что покидает свой пост

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил, что покидает свой пост

© AP Photo / Michael SohnТобиас Билльстрём
Тобиас Билльстрём - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Тобиас Билльстрём. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что покидает свой пост.
"С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру (Ульфу Кристерссону - ред.), что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", - написал он в соцсети X.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны
8 июля, 21:12
Билльстрём добавил, что полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте.
"Это было непростое решение, но я обдумывал его в течение некоторого времени. За последние 25 лет у меня было много разных ролей в политике, из них 10 лет в качестве министра: сначала в качестве министра по вопросам миграции в правительстве коалиционеров, а теперь в качестве министра иностранных дел. В последующие годы я также был руководителем парламентской фракции в парламенте и заместителем председателя парламента", - отметил он.
По словам министра, Швеция сейчас находится в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен Второй мировой войны. Билльстрём отметил, что у его преемника не будет "недостатка в задачах" и пожелал ему удачи.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Российское посольство дало совет шведским СМИ не травить соотечественников
29 августа, 21:58
 
В миреШвецияУльф Кристерссон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала