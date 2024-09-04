https://ria.ru/20240904/beslan-1970459345.html

Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане

Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане - РИА Новости, 04.09.2024

Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане

Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области.

2024-09-04T11:23

2024-09-04T11:23

2024-09-04T11:23

геническ

беслан

теракт в беслане (2004)

общество

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Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать". Более сотни жителей города зажгли свечи, выложенные на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.

геническ

беслан

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Артем Смирнов

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Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области. Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать". Более сотни жителей города зажгли свечи, выложенные на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора. 2024-09-04T11:23 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

геническ, беслан, теракт в беслане (2004), общество, видео