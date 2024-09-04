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Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане - РИА Новости, 04.09.2024
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11:23 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/beslan-1970459345.html
Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане
Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане - РИА Новости, 04.09.2024
Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане
Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области.
2024-09-04T11:23
2024-09-04T11:23
геническ
беслан
теракт в беслане (2004)
общество
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Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать". Более сотни жителей города зажгли свечи, выложенные на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.
геническ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане
Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области. Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать". Более сотни жителей города зажгли свечи, выложенные на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.
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геническ, беслан, теракт в беслане (2004), общество, видео
Геническ, Беслан, Теракт в Беслане (2004), Общество
Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане
Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области.
2024-09-04T11:23
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Акция в Геническе: жители города почтили память погибших в Беслане

Читать ria.ru в
Акция "Свеча памяти", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской области.
Местом проведения траурного мероприятия стал памятник "Скорбящая мать". Более сотни жителей города зажгли свечи, выложенные на земле в форме слов "Беслан", "Помним!", "Скорбим!" и фигуры журавля, символизирующей память о жертвах террора.
 
ГеническБесланТеракт в Беслане (2004)Общество
 
 
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