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В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ
Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:50
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог", - пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, предполагается поджог