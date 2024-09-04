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В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ

В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ

Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:50

2024-09-04T00:50

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог", - пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240823/kiev-1967967227.html

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киев

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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире