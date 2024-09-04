Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/avtobus-1970378993.html
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ
Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:50
2024-09-04T00:50
киев
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог", - пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240823/kiev-1967967227.html
https://ria.ru/20240825/flag-1968378883.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:13:1280:973_1920x0_80_0_0_4cff3536b122d1f5976832e5c288a0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве сгорел очередной автобус ВСУ, предполагается поджог

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной автобус ВСУ сгорел в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог", - пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Украине сожгли еще несколько машин военных
23 августа, 10:33
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Активисты подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины
25 августа, 17:13
 
КиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала