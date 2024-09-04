В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, пострадали 6 человек
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramМесто столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
Место столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Кузбассе, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний пациент, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь со включенными спецсигналами в направлении областного центра, совершил столкновение со встречным автобусом, выполнявшим поворот в направлении жилого района Кедровка. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе десятилетний мальчик, перевозившийся в карете скорой помощи в качестве пациента", – говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramМесто столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
Место столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и экстренные службы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Информация по пострадавшим уточняется.