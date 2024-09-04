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В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.09.2024
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18:19 04.09.2024 (обновлено: 18:22 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/avariya-1970606834.html
В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.09.2024
В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Кузбассе, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний пациент, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:19
2024-09-04T18:22
происшествия
авто
кемерово
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Кузбассе, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний пациент, сообщает Госавтоинспекция региона. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь со включенными спецсигналами в направлении областного центра, совершил столкновение со встречным автобусом, выполнявшим поворот в направлении жилого района Кедровка. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе десятилетний мальчик, перевозившийся в карете скорой помощи в качестве пациента", – говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и экстренные службы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Информация по пострадавшим уточняется.
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происшествия, авто, кемерово, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Кемерово, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, пострадали 6 человек

© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramМесто столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
Место столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/Telegram
Место столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Кузбассе, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний пациент, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь со включенными спецсигналами в направлении областного центра, совершил столкновение со встречным автобусом, выполнявшим поворот в направлении жилого района Кедровка. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе десятилетний мальчик, перевозившийся в карете скорой помощи в качестве пациента", – говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramМесто столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
Место столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/Telegram
Место столкновения автомобиля скорой помощи и автобуса в Кузбассе
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и экстренные службы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Информация по пострадавшим уточняется.
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