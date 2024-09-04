https://ria.ru/20240904/avariya-1970606834.html

В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.09.2024

В Кузбассе машина скорой столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Кузбассе, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний пациент, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:19

2024-09-04T18:19

2024-09-04T18:22

происшествия

авто

кемерово

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970607041_0:267:576:591_1920x0_80_0_0_acd1a5f16ed18c0521c03bb3ffc821c6.jpg

КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Кузбассе, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний пациент, сообщает Госавтоинспекция региона. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь со включенными спецсигналами в направлении областного центра, совершил столкновение со встречным автобусом, выполнявшим поворот в направлении жилого района Кедровка. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе десятилетний мальчик, перевозившийся в карете скорой помощи в качестве пациента", – говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД по городу Кемерово и экстренные службы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Информация по пострадавшим уточняется.

https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, кемерово, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом