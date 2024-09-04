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Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России - РИА Новости, 04.09.2024
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17:02 04.09.2024 (обновлено: 17:57 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/atom-1970572014.html
Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России
Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать атомную генерацию внутри РФ с учетом объема строительства АЭС российскими специалистами за... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:02
2024-09-04T17:57
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать атомную генерацию внутри РФ с учетом объема строительства АЭС российскими специалистами за рубежом. "Я когда сказал про атомные станции, имел в виду, конечно, и дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей, сколько уже их, не помню, 20, что ли, и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны", - сказал он на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России

Путин назвал ДФО перспективным направлением для наращивания атомной генерации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать атомную генерацию внутри РФ с учетом объема строительства АЭС российскими специалистами за рубежом.
"Я когда сказал про атомные станции, имел в виду, конечно, и дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей, сколько уже их, не помню, 20, что ли, и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны", - сказал он на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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25 апреля, 11:44
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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