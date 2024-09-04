https://ria.ru/20240904/atom-1970572014.html

Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России

Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России - РИА Новости, 04.09.2024

Путин призвал увеличивать атомную генерацию внутри России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать атомную генерацию внутри РФ с учетом объема строительства АЭС российскими специалистами за... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:57

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать атомную генерацию внутри РФ с учетом объема строительства АЭС российскими специалистами за рубежом. "Я когда сказал про атомные станции, имел в виду, конечно, и дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей, сколько уже их, не помню, 20, что ли, и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны", - сказал он на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)