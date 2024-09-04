https://ria.ru/20240904/arktikugol-1970381461.html

Турпоток на "русский" Шпицберген в 2024 году вырос в полтора раза

Турпоток на "русский" Шпицберген в 2024 году вырос в полтора раза - РИА Новости, 04.09.2024

Турпоток на "русский" Шпицберген в 2024 году вырос в полтора раза

Турпоток на российской части норвежского архипелага Шпицберген в этом году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, при этом россиян среди них почти нет - в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T01:21

2024-09-04T01:21

2024-09-04T01:21

туризм

шпицберген

ильдар неверов

дальневосточный федеральный университет

россия

ближний восток

снг

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Турпоток на российской части норвежского архипелага Шпицберген в этом году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, при этом россиян среди них почти нет - в основном, приезжают норвежцы, американцы, туристы из стран Ближнего Востока и Китая, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов. "Турпоток в этом году очень активно растет, рост к предыдущему году - на 50%, а в 2023 к нам приехали 7 тысяч человек. Но, к сожалению, среди них очень мало россиян - все иностранцы: сами норвежцы, очень много американцев, туристов из стран Ближнего Востока, Китая", - сказал Неверов. Говоря о том, что привлекает туристов, гендиректор треста, представляющего экономические интересы России на архипелаге, отметил, что это, прежде всего, шахтерский поселок Пирамида. "Это жемчужина Шпицбергена, где помимо уникального культурно-исторического наследия всех привлекают и исключительные природные условия: ледники, горы, водопады", - добавил он. Неверов отметил, что компания в этом году обновила туристическое оборудование, что дало возможность разработать новые маршруты и качественно повысить уровень сервиса. При этом, по его словам, иностранцев много и среди тех, кто остается жить на российской части Шпицбергена. "В наших поселках живут граждане многих стран. Мы посчитали недавно, в целом у нас сейчас на архипелаге только 54% проживающих из 400 человек - это граждане России. Остальные граждане ЮАР, Бразилии, Швеции, Германии, США, Германии, Украины и стран СНГ", - пояснил он. Комментируя же взаимоотношения с норвежскими властями, он отметил, что они остаются конструктивными, несмотря на сложную геополитическую обстановку. "Отношения, несмотря ни на что, у нас прагматичные, общение идет в рабочем режиме, пять контактных встреч с губернатором архипелага проводим с генеральным консулом ежегодно... Негативной динамики нет, все вопросы обсуждаем в конструктивном ключе, внимательно изучая норвежское законодательство с учетом положений Договора о Шпицбергене", - заключил он. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее никому не принадлежавшей. А государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Архипелаг обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/putin-1969907963.html

https://realty.ria.ru/20240829/gref-1969178911.html

https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html

шпицберген

россия

ближний восток

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шпицберген, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, россия, ближний восток, снг, вэф — 2024 (восточный экономический форум)