Турпоток на "русский" Шпицберген в 2024 году вырос в полтора раза
"Арктикуголь": турпоток на Шпицберген вырос в 1,5 раза, но россиян почти нет
Ильдар Неверов на ВЭФ-2024
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Турпоток на российской части норвежского архипелага Шпицберген в этом году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, при этом россиян среди них почти нет - в основном, приезжают норвежцы, американцы, туристы из стран Ближнего Востока и Китая, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.
"Турпоток в этом году очень активно растет, рост к предыдущему году - на 50%, а в 2023 к нам приехали 7 тысяч человек. Но, к сожалению, среди них очень мало россиян - все иностранцы: сами норвежцы, очень много американцев, туристов из стран Ближнего Востока, Китая", - сказал Неверов.
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Говоря о том, что привлекает туристов, гендиректор треста, представляющего экономические интересы России на архипелаге, отметил, что это, прежде всего, шахтерский поселок Пирамида. "Это жемчужина Шпицбергена, где помимо уникального культурно-исторического наследия всех привлекают и исключительные природные условия: ледники, горы, водопады", - добавил он.
Неверов отметил, что компания в этом году обновила туристическое оборудование, что дало возможность разработать новые маршруты и качественно повысить уровень сервиса. При этом, по его словам, иностранцев много и среди тех, кто остается жить на российской части Шпицбергена. "В наших поселках живут граждане многих стран. Мы посчитали недавно, в целом у нас сейчас на архипелаге только 54% проживающих из 400 человек - это граждане России. Остальные граждане ЮАР, Бразилии, Швеции, Германии, США, Германии, Украины и стран СНГ", - пояснил он.
Комментируя же взаимоотношения с норвежскими властями, он отметил, что они остаются конструктивными, несмотря на сложную геополитическую обстановку. "Отношения, несмотря ни на что, у нас прагматичные, общение идет в рабочем режиме, пять контактных встреч с губернатором архипелага проводим с генеральным консулом ежегодно... Негативной динамики нет, все вопросы обсуждаем в конструктивном ключе, внимательно изучая норвежское законодательство с учетом положений Договора о Шпицбергене", - заключил он.
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Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее никому не принадлежавшей. А государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Архипелаг обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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