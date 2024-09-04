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Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.09.2024
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест
Таганский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:51
2024-09-04T21:51
2024-09-04T21:51
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Адакиной Ольги Дмитриевны меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 ноября", - сказали в суде. Там уточнили, что следствие просило отправить ее в СИЗО, но суд отклонил это ходатайство. Ранее суд арестовал двух сотрудников этого центра - Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест
В Москве сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Адакиной Ольги Дмитриевны меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 ноября", - сказали в суде.
Там уточнили, что следствие просило отправить ее в СИЗО, но суд отклонил это ходатайство.
Ранее суд арестовал двух сотрудников этого центра - Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.