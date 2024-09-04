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Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.09.2024
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21:51 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/arest-1970646886.html
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.09.2024
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест
Таганский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:51
2024-09-04T21:51
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россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Адакиной Ольги Дмитриевны меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 ноября", - сказали в суде. Там уточнили, что следствие просило отправить ее в СИЗО, но суд отклонил это ходатайство. Ранее суд арестовал двух сотрудников этого центра - Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест

В Москве сотрудницу Центра содержания иностранцев отправили под домашний арест

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Адакиной Ольги Дмитриевны меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 ноября", - сказали в суде.
Там уточнили, что следствие просило отправить ее в СИЗО, но суд отклонил это ходатайство.
Ранее суд арестовал двух сотрудников этого центра - Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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