https://ria.ru/20240904/arest-1970618040.html

В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев

В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев - РИА Новости, 04.09.2024

В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев

Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:57

2024-09-04T18:57

2024-09-04T18:57

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мустапаева Абдулгапиза Магомедгаджиевича и ... в отношении обвиняемого Текнеджяна Рудика Арамовича", - сказали в суде. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Срок ареста установлен до 3 ноября. По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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происшествия, москва, россия