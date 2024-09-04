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В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев
В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев - РИА Новости, 04.09.2024
В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев
Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:57
2024-09-04T18:57
2024-09-04T18:57
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мустапаева Абдулгапиза Магомедгаджиевича и ... в отношении обвиняемого Текнеджяна Рудика Арамовича", - сказали в суде. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Срок ареста установлен до 3 ноября. По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев
В Москве арестовали 2 сотрудников Центра содержания иностранцев за мошенничество
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мустапаева Абдулгапиза Магомедгаджиевича и ... в отношении обвиняемого Текнеджяна Рудика Арамовича", - сказали в суде.
Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере).
Срок ареста установлен до 3 ноября.
По версии следствия, они, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия полномочий.