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Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт - РИА Новости, 04.09.2024
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01:27 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/amurskiy_tigr-1970381716.html
Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт
Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт - РИА Новости, 04.09.2024
Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт
Популяция краснокнижного амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:27
2024-09-04T01:27
россия
дальний восток
хабаровский край
сергей арамилев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. На ВЭФ-2023 Арамилев рассказывал РИА Новости, что в сравнении с 2022 годом тигров в РФ стало чуть меньше, но не менее 750. По его словам, это последствия африканской чумы свиней, которая подорвала популяцию дикого кабана на Дальнем Востоке. "Мы знали, что на март 2022 года их было больше 750, в 2023 должно было стать чуть меньше, потому что была высокая смертность молодняка. В целом по результатам мониторинговых исследований можно говорить о том, что численность стабилизировалась и находится в пределах чуть меньше - чуть больше 750", - сказал Арамилев. По его словам, из этой численности порядка 180-200 особей - это тигрята, и они нередко гибнут. "Но в целом можно говорить, что популяция стабильна. Истории с нехваткой пищи оказались вымыслами. Все конфликтные тигры, которые были отловлены, имели огнестрельные ранения, (также – ред.) нанесенные капканами и петлями. Ни одного тигра, который был бы истощен, потому что не мог добыть себе еды, не отловлено и не отмечено на фотоловушках. Если бы тиграм не хватало копытных животных, мы бы получали кадры с истощёнными животными", - добавил собеседник. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/knaysl-1970153091.html
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россия, дальний восток, хабаровский край, сергей арамилев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт

Эксперт Арамилев: популяция краснокнижного амурского тигра стабилизировалась

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигрёнком в вольере Приморского сафари-парка
Амурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигрёнком в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигрёнком в вольере Приморского сафари-парка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
На ВЭФ-2023 Арамилев рассказывал РИА Новости, что в сравнении с 2022 годом тигров в РФ стало чуть меньше, но не менее 750. По его словам, это последствия африканской чумы свиней, которая подорвала популяцию дикого кабана на Дальнем Востоке.
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"Мы знали, что на март 2022 года их было больше 750, в 2023 должно было стать чуть меньше, потому что была высокая смертность молодняка. В целом по результатам мониторинговых исследований можно говорить о том, что численность стабилизировалась и находится в пределах чуть меньше - чуть больше 750", - сказал Арамилев.
По его словам, из этой численности порядка 180-200 особей - это тигрята, и они нередко гибнут.
"Но в целом можно говорить, что популяция стабильна. Истории с нехваткой пищи оказались вымыслами. Все конфликтные тигры, которые были отловлены, имели огнестрельные ранения, (также – ред.) нанесенные капканами и петлями. Ни одного тигра, который был бы истощен, потому что не мог добыть себе еды, не отловлено и не отмечено на фотоловушках. Если бы тиграм не хватало копытных животных, мы бы получали кадры с истощёнными животными", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияДальний ВостокХабаровский крайСергей АрамилевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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