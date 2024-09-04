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Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 04.09.2024
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Удмуртская Республика
 
10:03 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/aeroport-1970430233.html
Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов
Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 04.09.2024
Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов
Строители ижевского аэропорта работают в графике, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, проинспектировав строительство нового терминала аэровокзала в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:03
2024-09-04T10:03
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
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УФА, 4 сен - РИА Новости. Строители ижевского аэропорта работают в графике, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, проинспектировав строительство нового терминала аэровокзала в Ижевске. "Сегодня видел место, где будет паспортный контроль нового аэропорта. Строители аэровокзала работают в графике. Закрывают тепловой контур, монтируют кровлю, тянут инженерные сети, заканчивают стелить полы на обоих этажах",- написал Бречалов в своём Telegram-канале. По его словам, самая сложная работа - остекление фасада, это около 5000 квадратных метров. На объекте каждый день работают больше 120 человек. В новом здании аэропорта будет два этажа и 10 тысяч квадратных метров площадей, две части — для внутренних и международных воздушных линий, комфортные залы, эскалаторы, лифты, специализированная мебель для отдыха людей с ограниченными возможностями, "Спрос на внутренний туризм растет - рейсы на Санкт-Петербург, Сочи, Калининград летят с полной загрузкой. За восемь месяцев наш аэропорт обслужил 620 тысяч пассажиров. Новый аэровокзал обеспечит новые рейсы, новые путешествия, новые бизнес-проекты", - добавил глава Удмуртии. В его пресс-службе сообщают, что ближайшая задача строителей — в ноябре закрыть тепловой контур. Для этого необходимо завершить устройство кровли и облицовку фасадов. "Монтаж алюминиевых конструкций под остекление почти завершён. Идет утепление и остекление фасадов. Продолжаются работы по устройству кровли, по периметру обустраиваем парапет. Активно монтируем внутренние инженерные сети. Одно из направлений в зоне нашего особого внимания – вентиляция. Сейчас она уже смонтирована на 70%. Установили оборудование первой венткамеры, получили и готовим к монтажу оборудование второй. Завершаем устройство системы отопления. Другие инженерные сети также в работе",- приводит пресс-служба слова инженера отдела инженерно-строительного контроля компании "Аэропорт Ижевск" Сергея Кравченко. В пресс-службе отметили, что Александр Бречалов оценил высокий темп работ. Главе региона показали участки, где будут размещены интроскопы, паспортный контроль, продемонстрировали новый эскалатор. Его, а также два из шести лифтов уже смонтировали. "Все что касается строителей, подрядчиков, они выполняют по максимуму. Но мы понимаем, что мы зависим от различных материалов, изделий, и не всё в наших руках с точки зрения поставок. Тем не менее, сроки, которые мы для себя зафиксировали и с командой "Ижавиа", и с подрядчиком, нас полностью устраивают. Я доволен и качеством материалов, и качеством выполнения работ. Отношение к терминалу самое внимательное. Это не только долгожданный объект с точки зрения эмоций жителей республики. Это еще и по функции необходимо, потому что мы подбираемся уже к миллиону обслуженных пассажиров в год, а действующий аэропорт на такую нагрузку не рассчитан", - цитирует Бречалова пресс-служба. Глава республики подчеркнул, что растущий пассажиропоток учтен в планах по развитию дорожной инфраструктуры. Правительство региона обсуждает с федеральными коллегами перспективы реконструкции автодороги Ижевск-Аэропорт. Речь, в частности, идёт о проекте участка от села Октябрьский до поворота на Завьялово протяженностью 2,4 километра, на который уже есть положительное заключение госэкспертизы. Его реализация позволит расшить два узких места: мост через Позимь, требующий реконструкции, и пересечение с железнодорожными путями в одном уровне, информирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html
https://ria.ru/20240827/izhevsk-1968698271.html
https://ria.ru/20240826/parki-1968615593.html
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ижевск, александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов

Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов

© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов
Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Ижевский аэропорт строится в срок, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов
Читать ria.ru в
УФА, 4 сен - РИА Новости. Строители ижевского аэропорта работают в графике, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, проинспектировав строительство нового терминала аэровокзала в Ижевске.
"Сегодня видел место, где будет паспортный контроль нового аэропорта. Строители аэровокзала работают в графике. Закрывают тепловой контур, монтируют кровлю, тянут инженерные сети, заканчивают стелить полы на обоих этажах",- написал Бречалов в своём Telegram-канале.
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По его словам, самая сложная работа - остекление фасада, это около 5000 квадратных метров. На объекте каждый день работают больше 120 человек. В новом здании аэропорта будет два этажа и 10 тысяч квадратных метров площадей, две части — для внутренних и международных воздушных линий, комфортные залы, эскалаторы, лифты, специализированная мебель для отдыха людей с ограниченными возможностями,
"Спрос на внутренний туризм растет - рейсы на Санкт-Петербург, Сочи, Калининград летят с полной загрузкой. За восемь месяцев наш аэропорт обслужил 620 тысяч пассажиров. Новый аэровокзал обеспечит новые рейсы, новые путешествия, новые бизнес-проекты", - добавил глава Удмуртии.
В его пресс-службе сообщают, что ближайшая задача строителей — в ноябре закрыть тепловой контур. Для этого необходимо завершить устройство кровли и облицовку фасадов.
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"Монтаж алюминиевых конструкций под остекление почти завершён. Идет утепление и остекление фасадов. Продолжаются работы по устройству кровли, по периметру обустраиваем парапет. Активно монтируем внутренние инженерные сети. Одно из направлений в зоне нашего особого внимания – вентиляция. Сейчас она уже смонтирована на 70%. Установили оборудование первой венткамеры, получили и готовим к монтажу оборудование второй. Завершаем устройство системы отопления. Другие инженерные сети также в работе",- приводит пресс-служба слова инженера отдела инженерно-строительного контроля компании "Аэропорт Ижевск" Сергея Кравченко.
В пресс-службе отметили, что Александр Бречалов оценил высокий темп работ. Главе региона показали участки, где будут размещены интроскопы, паспортный контроль, продемонстрировали новый эскалатор. Его, а также два из шести лифтов уже смонтировали.
"Все что касается строителей, подрядчиков, они выполняют по максимуму. Но мы понимаем, что мы зависим от различных материалов, изделий, и не всё в наших руках с точки зрения поставок. Тем не менее, сроки, которые мы для себя зафиксировали и с командой "Ижавиа", и с подрядчиком, нас полностью устраивают. Я доволен и качеством материалов, и качеством выполнения работ. Отношение к терминалу самое внимательное. Это не только долгожданный объект с точки зрения эмоций жителей республики. Это еще и по функции необходимо, потому что мы подбираемся уже к миллиону обслуженных пассажиров в год, а действующий аэропорт на такую нагрузку не рассчитан", - цитирует Бречалова пресс-служба.
Глава республики подчеркнул, что растущий пассажиропоток учтен в планах по развитию дорожной инфраструктуры. Правительство региона обсуждает с федеральными коллегами перспективы реконструкции автодороги Ижевск-Аэропорт. Речь, в частности, идёт о проекте участка от села Октябрьский до поворота на Завьялово протяженностью 2,4 километра, на который уже есть положительное заключение госэкспертизы. Его реализация позволит расшить два узких места: мост через Позимь, требующий реконструкции, и пересечение с железнодорожными путями в одном уровне, информирует пресс-служба.
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Удмуртская РеспубликаИжевскАлександр Бречалов
 
 
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