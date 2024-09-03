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Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США - РИА Новости, 03.09.2024
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19:01 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/zoloto-1970348605.html
Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США
Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США - РИА Новости, 03.09.2024
Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США
Стоимость золота во вторник вечером снижается после выхода данных по промышленному сектору экономики США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:01
2024-09-03T19:01
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота во вторник вечером снижается после выхода данных по промышленному сектору экономики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,95 доллара, или на 0,39%, до 2 517,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,92%, до 28,293 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 101,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Во вторник ранее вышли данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), согласно которым показатель в августе увеличился до 47,2% с 46,8% месяцем ранее. Аналитики ждали роста индекса до 47,5%. Данные по экономике страны отражаются на курсе доллара.
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экономика, цены на нефть, сша
Экономика, Цены на нефть, США
Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США

Цена на золото снижается после выхода данных по промышленному сектору США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота во вторник вечером снижается после выхода данных по промышленному сектору экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,95 доллара, или на 0,39%, до 2 517,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,92%, до 28,293 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 101,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
Во вторник ранее вышли данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), согласно которым показатель в августе увеличился до 47,2% с 46,8% месяцем ранее. Аналитики ждали роста индекса до 47,5%. Данные по экономике страны отражаются на курсе доллара.
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