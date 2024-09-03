https://ria.ru/20240903/zoloto-1970348605.html

Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США

Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США - РИА Новости, 03.09.2024

Золото дешевеет после выхода данных по промышленности США

Стоимость золота во вторник вечером снижается после выхода данных по промышленному сектору экономики США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:01

2024-09-03T19:01

2024-09-03T19:01

экономика

цены на нефть

сша

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота во вторник вечером снижается после выхода данных по промышленному сектору экономики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,95 доллара, или на 0,39%, до 2 517,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,92%, до 28,293 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 101,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Во вторник ранее вышли данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), согласно которым показатель в августе увеличился до 47,2% с 46,8% месяцем ранее. Аналитики ждали роста индекса до 47,5%. Данные по экономике страны отражаются на курсе доллара.

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экономика, цены на нефть, сша