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СМИ: фон дер Ляйен давит на страны ЕС с призывом в отношении женщин - РИА Новости, 03.09.2024
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06:27 03.09.2024 (обновлено: 10:57 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/zhenschiny-1970128849.html
СМИ: фон дер Ляйен давит на страны ЕС с призывом в отношении женщин
СМИ: фон дер Ляйен давит на страны ЕС с призывом в отношении женщин - РИА Новости, 03.09.2024
СМИ: фон дер Ляйен давит на страны ЕС с призывом в отношении женщин
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на отдельные страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе Еврокомиссии или... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:27
2024-09-03T10:57
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на отдельные страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе Еврокомиссии или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола для соблюдения гендерного равенства, сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.&quot;Урсула фон дер Ляйен усиливает давление на страны ЕС с призывом выдвигать женщин в следующий состав Еврокомиссии по мере того, как она стремится предотвратить потенциальное унижение от составления команды, где преобладают мужчины&quot;, — пишет издание.По словам трех дипломатов из ЕС, фон дер Ляйен оказывала давление по меньшей мере на пять стран Евросоюза, включая Мальту и Словению. Она также призывала выдвигать двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в дальнейшем выбрать между кандидатами. В то же время другие источники издания отмечают, что европейские страны игнорируют призывы главы ЕК, таким образом "бросая вызов ее власти". Так, один из дипломатов заявил, что премьер Мальты Роберт Абела не заменит уже выбранного кандидата от страны на женщину, чтобы "не подрывать свой авторитет".Газета отмечает, что если фон дер Ляйен не сможет соблюсти гендерное равенство в новом составе Еврокомиссии, она таким образом провалит одну из своих целей, заявленных всего пару месяцев назад на европейских выборах.Евродепутаты проголосовали 18 июля за переизбрание действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. До 30 августа страны — члены Евросоюза должны предложить кандидатов на посты еврокомиссаров. Глава ЕК просит страны для соблюдения гендерного баланса выдвигать на должности как мужчин, так и женщин, за исключением случаев, когда действующий комиссар остается на своем посту.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
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мальта, словения, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico, в мире
Мальта, Словения, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico, В мире
СМИ: фон дер Ляйен давит на страны ЕС с призывом в отношении женщин

Politico: фон дер Ляйен требует от ЕС выдвигать женщин на посты еврокомиссаров

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давит на отдельные страны Евросоюза, чтобы те выдвигали женщин на посты еврокомиссаров в новом составе Еврокомиссии или заменили на них уже выдвинутых кандидатов мужского пола для соблюдения гендерного равенства, сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
«

"Урсула фон дер Ляйен усиливает давление на страны ЕС с призывом выдвигать женщин в следующий состав Еврокомиссии по мере того, как она стремится предотвратить потенциальное унижение от составления команды, где преобладают мужчины", — пишет издание.

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По словам трех дипломатов из ЕС, фон дер Ляйен оказывала давление по меньшей мере на пять стран Евросоюза, включая Мальту и Словению. Она также призывала выдвигать двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в дальнейшем выбрать между кандидатами.
В то же время другие источники издания отмечают, что европейские страны игнорируют призывы главы ЕК, таким образом "бросая вызов ее власти". Так, один из дипломатов заявил, что премьер Мальты Роберт Абела не заменит уже выбранного кандидата от страны на женщину, чтобы "не подрывать свой авторитет".
Газета отмечает, что если фон дер Ляйен не сможет соблюсти гендерное равенство в новом составе Еврокомиссии, она таким образом провалит одну из своих целей, заявленных всего пару месяцев назад на европейских выборах.
Евродепутаты проголосовали 18 июля за переизбрание действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. До 30 августа страны — члены Евросоюза должны предложить кандидатов на посты еврокомиссаров. Глава ЕК просит страны для соблюдения гендерного баланса выдвигать на должности как мужчин, так и женщин, за исключением случаев, когда действующий комиссар остается на своем посту.
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