https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html

В Финляндии резко высказались о Зеленском

В Финляндии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 03.09.2024

В Финляндии резко высказались о Зеленском

На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:32

2024-09-03T15:32

2024-09-03T15:32

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html

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