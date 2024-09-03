Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html
В Финляндии резко высказались о Зеленском
В Финляндии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 03.09.2024
В Финляндии резко высказались о Зеленском
На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:32
2024-09-03T15:32
в мире
украина
финляндия
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceff69782ec031e8dd8d0f954f586826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, финляндия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, политика
В мире, Украина, Финляндия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Политика
В Финляндии резко высказались о Зеленском

Профессор Малинен: на Украине за выживание борется лишь режим Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине
Вчера, 13:18
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине
Вчера, 11:02
 
В миреУкраинаФинляндияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала