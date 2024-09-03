https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html
В Финляндии резко высказались о Зеленском
В Финляндии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 03.09.2024
В Финляндии резко высказались о Зеленском
На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:32
2024-09-03T15:32
2024-09-03T15:32
в мире
украина
финляндия
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине за выживание борется лишь режим Владимира Зеленского, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
украина
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceff69782ec031e8dd8d0f954f586826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, политика
В мире, Украина, Финляндия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Политика
В Финляндии резко высказались о Зеленском
Профессор Малинен: на Украине за выживание борется лишь режим Зеленского