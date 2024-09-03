Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии
Захарова: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Перенос по настоянию главы Евродипломатии Жозепа Борреля неформальных встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза из Венгрии в Брюссель - это сигнал всему миру, что ЕС взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов и подчинение стран-членов ЕС и их народов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Боррель 29 августа заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине.
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"Обращает на себя внимание тот факт, что упомянутые неформальные министерские встречи по настоянию главы евродипломатии были перенесены в Брюссель, хотя такие мероприятия, согласно практике, проводятся на территории председательствующего в Совете ЕС государства. Сейчас это Венгрия. Это недвусмысленный сигнал всему миру: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов, подчинение стран-членов ЕС и их народов. Призывы к мирному решению конфликта предаются анафеме, а страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко и демонстративно наказывают", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она добавила, что исходя из заявлений Борреля в поддержку вторжения ВСУ в Курскую область, ЕС полностью информирован о действиях ВСУ в регионе, что может быть свидетельством того, что ЕС был тем или иным образом вовлечен в процессы, связанные с планированием и осуществлением нападения на российский регион.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.