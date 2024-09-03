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Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии - РИА Новости, 03.09.2024
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19:19 03.09.2024 (обновлено: 20:34 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/zaharova-1970350608.html
Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии
Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии - РИА Новости, 03.09.2024
Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии
Перенос по настоянию главы Евродипломатии Жозепа Борреля неформальных встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза из Венгрии в Брюссель - это... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:19
2024-09-03T20:34
в мире
венгрия
брюссель
россия
мария захарова
жозеп боррель
евросоюз
курская область
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Перенос по настоянию главы Евродипломатии Жозепа Борреля неформальных встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза из Венгрии в Брюссель - это сигнал всему миру, что ЕС взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов и подчинение стран-членов ЕС и их народов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Боррель 29 августа заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине."Обращает на себя внимание тот факт, что упомянутые неформальные министерские встречи по настоянию главы евродипломатии были перенесены в Брюссель, хотя такие мероприятия, согласно практике, проводятся на территории председательствующего в Совете ЕС государства. Сейчас это Венгрия. Это недвусмысленный сигнал всему миру: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов, подчинение стран-членов ЕС и их народов. Призывы к мирному решению конфликта предаются анафеме, а страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко и демонстративно наказывают", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она добавила, что исходя из заявлений Борреля в поддержку вторжения ВСУ в Курскую область, ЕС полностью информирован о действиях ВСУ в регионе, что может быть свидетельством того, что ЕС был тем или иным образом вовлечен в процессы, связанные с планированием и осуществлением нападения на российский регион.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
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в мире, венгрия, брюссель, россия, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Брюссель, Россия, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Евросоюз, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии

Захарова: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Перенос по настоянию главы Евродипломатии Жозепа Борреля неформальных встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза из Венгрии в Брюссель - это сигнал всему миру, что ЕС взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов и подчинение стран-членов ЕС и их народов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Боррель 29 августа заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине.
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"Обращает на себя внимание тот факт, что упомянутые неформальные министерские встречи по настоянию главы евродипломатии были перенесены в Брюссель, хотя такие мероприятия, согласно практике, проводятся на территории председательствующего в Совете ЕС государства. Сейчас это Венгрия. Это недвусмысленный сигнал всему миру: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов, подчинение стран-членов ЕС и их народов. Призывы к мирному решению конфликта предаются анафеме, а страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко и демонстративно наказывают", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она добавила, что исходя из заявлений Борреля в поддержку вторжения ВСУ в Курскую область, ЕС полностью информирован о действиях ВСУ в регионе, что может быть свидетельством того, что ЕС был тем или иным образом вовлечен в процессы, связанные с планированием и осуществлением нападения на российский регион.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
У ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России, заявил Сийярто
29 августа, 17:03
 
В миреВенгрияБрюссельРоссияМария ЗахароваЖозеп БоррельЕвросоюзКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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