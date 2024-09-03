https://ria.ru/20240903/zaharova-1970350608.html

Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии

Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии - РИА Новости, 03.09.2024

Захарова прокомментировала перенос неформальных встреч ЕС из Венгрии

Перенос по настоянию главы Евродипломатии Жозепа Борреля неформальных встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза из Венгрии в Брюссель - это... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:19

2024-09-03T19:19

2024-09-03T20:34

в мире

венгрия

брюссель

россия

мария захарова

жозеп боррель

евросоюз

курская область

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Перенос по настоянию главы Евродипломатии Жозепа Борреля неформальных встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза из Венгрии в Брюссель - это сигнал всему миру, что ЕС взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов и подчинение стран-членов ЕС и их народов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Боррель 29 августа заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине."Обращает на себя внимание тот факт, что упомянутые неформальные министерские встречи по настоянию главы евродипломатии были перенесены в Брюссель, хотя такие мероприятия, согласно практике, проводятся на территории председательствующего в Совете ЕС государства. Сейчас это Венгрия. Это недвусмысленный сигнал всему миру: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов, подчинение стран-членов ЕС и их народов. Призывы к мирному решению конфликта предаются анафеме, а страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко и демонстративно наказывают", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она добавила, что исходя из заявлений Борреля в поддержку вторжения ВСУ в Курскую область, ЕС полностью информирован о действиях ВСУ в регионе, что может быть свидетельством того, что ЕС был тем или иным образом вовлечен в процессы, связанные с планированием и осуществлением нападения на российский регион.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

https://ria.ru/20240829/siyyarto-1969286318.html

венгрия

брюссель

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, брюссель, россия, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины