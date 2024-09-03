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Захарова прокомментировала слова Борреля об атаках на Курскую область - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:06 03.09.2024 (обновлено: 20:31 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/zaharova-1970349224.html
Захарова прокомментировала слова Борреля об атаках на Курскую область
Захарова прокомментировала слова Борреля об атаках на Курскую область - РИА Новости, 03.09.2024
Захарова прокомментировала слова Борреля об атаках на Курскую область
Заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля, оправдывающего нападение ВСУ на Курскую область, основаны на ложной интерпретации международного права и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:06
2024-09-03T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
жозеп боррель
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля, оправдывающего нападение ВСУ на Курскую область, основаны на ложной интерпретации международного права и представляют собой попытку ввести в заблуждение мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Боррель 29 августа заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине. "Прозвучавшие со стороны Евросоюза лицемерные заявления в поддержку агрессии ВСУ против Курской области Российской Федерации основаны на ложной интерпретации международного права, представляют собой попытку ввести мировое сообщество в заблуждение", - приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Боррелю, несмотря на попытки навязать свои наиболее конфронтационные антироссийские подходы в отношении расширения боевых действий против РФ, не позволили "подмять под ЕСовскую бюрократию" решения в области внешней и оборонной политики, так как все понимают, что это грозит рисками военного столкновения стран-членов ЕС с Россией, последствия которого будут катастрофическими.Глава Евродипломатии, по словам официального представителя МИД РФ, радуется, называя успехом террористическое нападение ВСУ на Курскую область, его не волнуют жертвы среди мирного населения, существенные потери среди ВСУ, сотни единиц сгоревшей западной военной техники, главная цель для Борреля – подрыв неких "нарративов" президента РФ Владимира Путина, за что в ЕС цинично готовы платить человеческими жизнями, добавила Захарова."Прошедшее лето, как утверждает глава Евродипломатии, было "кровавым". Но таковым оно стало из-за продолжающихся поставок западного вооружения украинскому режиму, постоянных терактов режима (Владимира) Зеленского против России и наших граждан. Глава Евродипломатии не раз откровенно давал понять, что прекращение боевых действий не в интересах Евросоюза, хотя, при желании, ЕС мог бы остановить кровопролитие в течение двух недель, перестав снабжать киевских неонацистов оружием. Вместо этого в Евросоюзе делаются заявления о необходимости ускорить и нарастить поставки вооружений", - заключила она.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/statya-1966885256.html
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в мире, курская область, россия, украина, жозеп боррель, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Захарова прокомментировала слова Борреля об атаках на Курскую область

Захарова назвала заявления Борреля о нападении ВСУ на Курскую область ложью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля, оправдывающего нападение ВСУ на Курскую область, основаны на ложной интерпретации международного права и представляют собой попытку ввести в заблуждение мировое сообщество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Боррель 29 августа заявил, что "многие страны ЕС" на встрече глав МИД поддержали нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, он также призвал страны нарастить военную помощь Украине.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
МИД прокомментировал статью WP о нападении на Курскую область
18 августа, 13:56
«
"Прозвучавшие со стороны Евросоюза лицемерные заявления в поддержку агрессии ВСУ против Курской области Российской Федерации основаны на ложной интерпретации международного права, представляют собой попытку ввести мировое сообщество в заблуждение", - приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что Боррелю, несмотря на попытки навязать свои наиболее конфронтационные антироссийские подходы в отношении расширения боевых действий против РФ, не позволили "подмять под ЕСовскую бюрократию" решения в области внешней и оборонной политики, так как все понимают, что это грозит рисками военного столкновения стран-членов ЕС с Россией, последствия которого будут катастрофическими.
Глава Евродипломатии, по словам официального представителя МИД РФ, радуется, называя успехом террористическое нападение ВСУ на Курскую область, его не волнуют жертвы среди мирного населения, существенные потери среди ВСУ, сотни единиц сгоревшей западной военной техники, главная цель для Борреля – подрыв неких "нарративов" президента РФ Владимира Путина, за что в ЕС цинично готовы платить человеческими жизнями, добавила Захарова.
«
"Прошедшее лето, как утверждает глава Евродипломатии, было "кровавым". Но таковым оно стало из-за продолжающихся поставок западного вооружения украинскому режиму, постоянных терактов режима (Владимира) Зеленского против России и наших граждан. Глава Евродипломатии не раз откровенно давал понять, что прекращение боевых действий не в интересах Евросоюза, хотя, при желании, ЕС мог бы остановить кровопролитие в течение двух недель, перестав снабжать киевских неонацистов оружием. Вместо этого в Евросоюзе делаются заявления о необходимости ускорить и нарастить поставки вооружений", - заключила она.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаЖозеп БоррельВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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