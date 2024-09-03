https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970340615.html
В Латинской Америке осудили выдачу ордера на задержание Гонсалеса
В Латинской Америке осудили выдачу ордера на задержание Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024
В Латинской Америке осудили выдачу ордера на задержание Гонсалеса
Ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадору, Перу, осудили выдачу Венесуэлой ордера на задержание бывшего кандидата в президенты от... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:23
2024-09-03T18:23
2024-09-03T18:23
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадору, Перу, осудили выдачу Венесуэлой ордера на задержание бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса и призвали гарантировать ему свободу, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте МИД Эквадора. Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Согласно заявлению стран, против ордера также выступили Гватемала, Парагвай, Доминиканская Республика, Коста-Рика и Уругвай. "Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выступают... против ордера на задержание, выданного венесуэльским контрольным судом первой инстанции по отношению к Эдмундо Гонсалесу", - говорится в заявлении. В заявлении говорится, что страны осуждают "эти диктаторские практики" и призывают власти Венесуэлы гарантировать свободу Гонсалеса. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также осудил выдачу венесуэльским контрольным судом первой инстанции ордера на задержание экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса. В понедельник ведомство сообщило, что запросило в суде ордер на задержание Гонсалеса в рамках расследования публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов. Ведомство уже трижды вызывало на допрос экс-кандидата Гонсалеса, однако он не являлся к указанному времени. Помимо публикации актов с участков, он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html
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в мире, справки, венесуэла, эквадор, панама, жозеп боррель, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Справки, Венесуэла, Эквадор, Панама, Жозеп Боррель, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Латинской Америке осудили выдачу ордера на задержание Гонсалеса
Панама, Аргентина, Эквадор призвали гарантировать Гонсалесу свободу
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ряд стран Латинской Америки, включая Панаму, Аргентину, Эквадору, Перу, осудили выдачу Венесуэлой ордера на задержание бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса и призвали гарантировать ему свободу, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте МИД Эквадора.
Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний.
Согласно заявлению стран, против ордера также выступили Гватемала, Парагвай, Доминиканская Республика, Коста-Рика и Уругвай.
"Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выступают... против ордера на задержание, выданного венесуэльским контрольным судом первой инстанции по отношению к Эдмундо Гонсалесу", - говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что страны осуждают "эти диктаторские практики" и призывают власти Венесуэлы гарантировать свободу Гонсалеса.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также осудил выдачу венесуэльским контрольным судом первой инстанции ордера на задержание экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса.
В понедельник ведомство сообщило, что запросило в суде ордер на задержание Гонсалеса в рамках расследования публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов. Ведомство уже трижды вызывало на допрос экс-кандидата Гонсалеса, однако он не являлся к указанному времени. Помимо публикации актов с участков, он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.