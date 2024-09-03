https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970289714.html

Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ

Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024

Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ

В Белгородской области задержали женщину, пытавшуюся выехать из России на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщило УФСБ по региону. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:37

2024-09-03T15:37

2024-09-03T16:05

происшествия

россия

украина

белгородская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белгород

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. В Белгородской области задержали женщину, пытавшуюся выехать из России на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщило УФСБ по региону. "В момент пересечения государственной границы она была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", — уточнили в спецслужбе.Следствие установило, что женщина 1994 года рождения в интернете установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, чтобы вступить в его ряды. Боевик объяснил ей, как именно можно присоединиться к организации. После этого россиянка попыталась пересечь границу вне пунктов пропуска.УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на госизмену, злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html

https://ria.ru/20240903/dnr-1970265844.html

россия

украина

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород