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Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
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15:37 03.09.2024 (обновлено: 16:05 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/zaderzhanie-1970289714.html
Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ
Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ
В Белгородской области задержали женщину, пытавшуюся выехать из России на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщило УФСБ по региону. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:37
2024-09-03T16:05
происшествия
россия
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белгород
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. В Белгородской области задержали женщину, пытавшуюся выехать из России на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщило УФСБ по региону. &quot;В момент пересечения государственной границы она была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям&quot;, — уточнили в спецслужбе.Следствие установило, что женщина 1994 года рождения в интернете установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, чтобы вступить в его ряды. Боевик объяснил ей, как именно можно присоединиться к организации. После этого россиянка попыталась пересечь границу вне пунктов пропуска.УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на госизмену, злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html
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россия
украина
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происшествия, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород
Происшествия, Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белгород
Под Белгородом задержали женщину, пытавшуюся уехать воевать за ВСУ

В Белгородской области задержали женщину, планировавшую воевать против РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. В Белгородской области задержали женщину, пытавшуюся выехать из России на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщило УФСБ по региону.
«

"В момент пересечения государственной границы она была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", — уточнили в спецслужбе.

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Следствие установило, что женщина 1994 года рождения в интернете установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, чтобы вступить в его ряды. Боевик объяснил ей, как именно можно присоединиться к организации. После этого россиянка попыталась пересечь границу вне пунктов пропуска.
УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на госизмену, злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.
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