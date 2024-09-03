https://ria.ru/20240903/zabolevaemost-1970252781.html
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.09.2024
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России за неделю почти на 9%, зарегистрировано около 386 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:03
2024-09-03T14:03
2024-09-03T14:03
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России за неделю почти на 9%, зарегистрировано около 386 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 8,6% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано около 386 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 39 регионах России",- говорится в сообщении. В структуре заболеваемости в основном преобладают негриппозные вирусы, хотя есть и единичные положительные находки вирусов гриппа, уточнили в ведомстве. Также, по итогам 35 недели в России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев COVID-19, что на 20% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240828/orvi-1969033130.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла почти на 9%
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России за неделю почти на 9%, зарегистрировано около 386 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 8,6% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано около 386 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 39 регионах России",- говорится в сообщении.
В структуре заболеваемости в основном преобладают негриппозные вирусы, хотя есть и единичные положительные находки вирусов гриппа, уточнили в ведомстве.
Также, по итогам 35 недели в России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев COVID-19, что на 20% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.