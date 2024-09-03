https://ria.ru/20240903/zabolevaemost-1970252781.html

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.09.2024

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России за неделю почти на 9%, зарегистрировано около 386 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:03

2024-09-03T14:03

2024-09-03T14:03

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945894657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee50f471080be118eb9ab28128d702a2.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России за неделю почти на 9%, зарегистрировано около 386 тысяч случаев, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 8,6% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано около 386 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 39 регионах России",- говорится в сообщении. В структуре заболеваемости в основном преобладают негриппозные вирусы, хотя есть и единичные положительные находки вирусов гриппа, уточнили в ведомстве. Также, по итогам 35 недели в России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев COVID-19, что на 20% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240828/orvi-1969033130.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии