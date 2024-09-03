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Глава Якутии заявил о необходимости развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 03.09.2024
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13:39 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/yakutiya-1970238280.html
Глава Якутии заявил о необходимости развития транспортной инфраструктуры
Глава Якутии заявил о необходимости развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 03.09.2024
Глава Якутии заявил о необходимости развития транспортной инфраструктуры
Транспортно-энергетическая инфраструктура в восточной части России не отвечает ее сегодняшней быстрорастущей экономике, ее надо в самые кратчайшие сроки начать... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:39
2024-09-03T13:39
экономика
россия
магадан
владивосток
айсен николаев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Транспортно-энергетическая инфраструктура в восточной части России не отвечает ее сегодняшней быстрорастущей экономике, ее надо в самые кратчайшие сроки начать активно развивать, заявил глава Якутии Айсен Николаев. "В восточной части страны устарела как энергетическая, так и транспортная инфраструктура. Обе они создавались для потребностей советской экономики 70-80-х годов. Тогда она отвечала им. Но ведь экономика России сегодня активно развивается. Устаревшая транспортно-энергетическая структура становится, таким образом, удавкой на шее быстрорастущей российской экономики. Во всяком случае, в Якутии", - сказал он в ходе сессии ВЭФ "Логистическая связанность России. Влияние состояния транспортных коридоров на экономическое развитие". Поворачиваясь сегодня на Восток, добавил Николаев, мы понимаем, что стратегически упущены многие вопросы, которые сейчас нужно оперативно решать. "Я вообще считаю, что по-хорошему у нас от Магадана до Владивостока в каждой более менее приличной бухте должен стоять морской порт, к которому должна идти железная дорога", - заметил он. "Транспортная недоступность в чем заключается, она касается не только Якутии, а всего Дальнего Востока. Нужно создавать круглогодичной сквозной проезд от городов Восточной Сибири через Якутию и Магадан на Охотское море. Сегодня его нет. У нас сегодня весь Дальний Восток соединен железной дорогой, которая пролегает в 200 километрах от российско-китайской границы. А туда на север, на несколько тысяч километров у нас вообще ничего нет", - подчеркнул Николаев. Кроме того, на существующих федеральных дорогах отмечаются серьезные проблемы из-за того, что в последние годы снижаются нормативы их содержания. "Впервые этим летом, например, мы в Якутии останавливали движение по федеральным дорогам, потому что машины не могли проехать. Ведь экономика России развивается, все больше и больше по нашим дорогам движется машин, в том числе большегрузных", - заключил глава Якутии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html
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экономика, россия, магадан, владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Магадан, Владивосток, Айсен Николаев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Якутии заявил о необходимости развития транспортной инфраструктуры

Николаев: транспортная инфраструктура в восточной части России устарела

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Транспортно-энергетическая инфраструктура в восточной части России не отвечает ее сегодняшней быстрорастущей экономике, ее надо в самые кратчайшие сроки начать активно развивать, заявил глава Якутии Айсен Николаев.
"В восточной части страны устарела как энергетическая, так и транспортная инфраструктура. Обе они создавались для потребностей советской экономики 70-80-х годов. Тогда она отвечала им. Но ведь экономика России сегодня активно развивается. Устаревшая транспортно-энергетическая структура становится, таким образом, удавкой на шее быстрорастущей российской экономики. Во всяком случае, в Якутии", - сказал он в ходе сессии ВЭФ "Логистическая связанность России. Влияние состояния транспортных коридоров на экономическое развитие".
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Поворачиваясь сегодня на Восток, добавил Николаев, мы понимаем, что стратегически упущены многие вопросы, которые сейчас нужно оперативно решать.
"Я вообще считаю, что по-хорошему у нас от Магадана до Владивостока в каждой более менее приличной бухте должен стоять морской порт, к которому должна идти железная дорога", - заметил он.
"Транспортная недоступность в чем заключается, она касается не только Якутии, а всего Дальнего Востока. Нужно создавать круглогодичной сквозной проезд от городов Восточной Сибири через Якутию и Магадан на Охотское море. Сегодня его нет. У нас сегодня весь Дальний Восток соединен железной дорогой, которая пролегает в 200 километрах от российско-китайской границы. А туда на север, на несколько тысяч километров у нас вообще ничего нет", - подчеркнул Николаев.
Кроме того, на существующих федеральных дорогах отмечаются серьезные проблемы из-за того, что в последние годы снижаются нормативы их содержания. "Впервые этим летом, например, мы в Якутии останавливали движение по федеральным дорогам, потому что машины не могли проехать. Ведь экономика России развивается, все больше и больше по нашим дорогам движется машин, в том числе большегрузных", - заключил глава Якутии.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияМагаданВладивостокАйсен НиколаевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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