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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2024
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14:56 03.09.2024 (обновлено: 15:01 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vzryv-1970273511.html
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2024
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:56
2024-09-03T15:01
в мире
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает агентство Рейтер. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погибли шесть человек в столице Афганистана Кабуле в понедельник", - говорится в сообщении. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции сообщало, что шесть человек погибли, 13 пострадали в результате подрыва смертника в Кабуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, афганистан, кабул (город), россия, исламское государство*
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия, Исламское государство*
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Рейтер: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulАфганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле
Афганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает агентство Рейтер.
«
"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погибли шесть человек в столице Афганистана Кабуле в понедельник", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции сообщало, что шесть человек погибли, 13 пострадали в результате подрыва смертника в Кабуле.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В миреАфганистанКабул (город)РоссияИсламское государство*
 
 
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