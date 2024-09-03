https://ria.ru/20240903/vzryv-1970273511.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2024

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:56

2024-09-03T14:56

2024-09-03T15:01

в мире

афганистан

кабул (город)

россия

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744238791_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_b9077c3649394eb0a68acad96237a82e.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает агентство Рейтер. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погибли шесть человек в столице Афганистана Кабуле в понедельник", - говорится в сообщении. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции сообщало, что шесть человек погибли, 13 пострадали в результате подрыва смертника в Кабуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

афганистан

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кабул (город), россия, исламское государство*