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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2024
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:56
2024-09-03T14:56
2024-09-03T15:01
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана, унесший жизни шести человек, передает агентство Рейтер. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погибли шесть человек в столице Афганистана Кабуле в понедельник", - говорится в сообщении. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции сообщало, что шесть человек погибли, 13 пострадали в результате подрыва смертника в Кабуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), россия, исламское государство*
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия, Исламское государство*
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Рейтер: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле