https://ria.ru/20240903/vtb-1970228759.html

СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ

СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ - РИА Новости, 03.09.2024

СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ

Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:15

2024-09-03T13:15

2024-09-03T13:15

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,8 миллиона, сообщил банк в рамках ВЭФ-2024. "Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса", – сказал на ВЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко, чьи слова приводятся в сообщении банка. "Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ за 7 месяцев 2024 года вырос на 13% и превысил 4 триллиона рублей… Портфель срочных депозитов клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ с января по август вырос на 25%, до 2,2 триллиона рублей. Представители СМБ (среднего и малого бизнеса – ред.) в среднем стали на 20% чаще размещать средства и провели в банке 3,8 миллиона депозитных сделок, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года", - сообщает банк. По данным ВТБ, наибольшей популярностью у бизнеса пользуется овернайт – на этот депозит приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте – универсальный депозит с выплатой процентов в конце срока, доля сделок по нему составляет 31%. Еременко отметил, что предприниматели продолжают активно замещать доллар и евро юанями. Доля недружественных валют в портфеле клиентов СМБ сократилась до 0,04% от общего объема валютных депозитов. С начала 2024 года клиенты СМБ нарастили объем средств в китайской валюте в 3,7 раза. Топ-менеджер добавил, что один из самых высоких показателей роста зафиксирован на Дальнем Востоке в силу активного экономического сотрудничества региона с Китаем. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Артем Смирнов

банки, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, втб (банк), россия