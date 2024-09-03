https://ria.ru/20240903/vtb-1970228759.html
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ - РИА Новости, 03.09.2024
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ
Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:15
2024-09-03T13:15
2024-09-03T13:15
банки
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
втб (банк)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_a5d357e01b72944a80de5a480fa0f4be.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,8 миллиона, сообщил банк в рамках ВЭФ-2024. "Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса", – сказал на ВЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко, чьи слова приводятся в сообщении банка. "Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ за 7 месяцев 2024 года вырос на 13% и превысил 4 триллиона рублей… Портфель срочных депозитов клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ с января по август вырос на 25%, до 2,2 триллиона рублей. Представители СМБ (среднего и малого бизнеса – ред.) в среднем стали на 20% чаще размещать средства и провели в банке 3,8 миллиона депозитных сделок, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года", - сообщает банк. По данным ВТБ, наибольшей популярностью у бизнеса пользуется овернайт – на этот депозит приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте – универсальный депозит с выплатой процентов в конце срока, доля сделок по нему составляет 31%. Еременко отметил, что предприниматели продолжают активно замещать доллар и евро юанями. Доля недружественных валют в портфеле клиентов СМБ сократилась до 0,04% от общего объема валютных депозитов. С начала 2024 года клиенты СМБ нарастили объем средств в китайской валюте в 3,7 раза. Топ-менеджер добавил, что один из самых высоких показателей роста зафиксирован на Дальнем Востоке в силу активного экономического сотрудничества региона с Китаем. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vtb-1970228002.html
https://ria.ru/20240903/vtb-1970227385.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_3c93d3e66cc82d5ebb0f292721d77747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, втб (банк), россия
Банки, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, ВТБ (банк), Россия
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,8 миллиона, сообщил банк в рамках ВЭФ-2024.
"Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса", – сказал на ВЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко, чьи слова приводятся в сообщении банка.
"Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ за 7 месяцев 2024 года вырос на 13% и превысил 4 триллиона рублей… Портфель срочных депозитов клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ с января по август вырос на 25%, до 2,2 триллиона рублей. Представители СМБ (среднего и малого бизнеса – ред.) в среднем стали на 20% чаще размещать средства и провели в банке 3,8 миллиона депозитных сделок, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года", - сообщает банк.
По данным ВТБ, наибольшей популярностью у бизнеса пользуется овернайт – на этот депозит приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте – универсальный депозит с выплатой процентов в конце срока, доля сделок по нему составляет 31%.
Еременко отметил, что предприниматели продолжают активно замещать доллар и евро юанями. Доля недружественных валют в портфеле клиентов СМБ сократилась до 0,04% от общего объема валютных депозитов. С начала 2024 года клиенты СМБ нарастили объем средств в китайской валюте в 3,7 раза. Топ-менеджер добавил, что один из самых высоких показателей роста зафиксирован на Дальнем Востоке
в силу активного экономического сотрудничества региона с Китаем
.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.