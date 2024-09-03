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СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ - РИА Новости, 03.09.2024
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13:15 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vtb-1970228759.html
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ - РИА Новости, 03.09.2024
СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ
Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:15
2024-09-03T13:15
банки
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
втб (банк)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,8 миллиона, сообщил банк в рамках ВЭФ-2024. "Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса", – сказал на ВЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко, чьи слова приводятся в сообщении банка. "Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ за 7 месяцев 2024 года вырос на 13% и превысил 4 триллиона рублей… Портфель срочных депозитов клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ с января по август вырос на 25%, до 2,2 триллиона рублей. Представители СМБ (среднего и малого бизнеса – ред.) в среднем стали на 20% чаще размещать средства и провели в банке 3,8 миллиона депозитных сделок, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года", - сообщает банк. По данным ВТБ, наибольшей популярностью у бизнеса пользуется овернайт – на этот депозит приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте – универсальный депозит с выплатой процентов в конце срока, доля сделок по нему составляет 31%. Еременко отметил, что предприниматели продолжают активно замещать доллар и евро юанями. Доля недружественных валют в портфеле клиентов СМБ сократилась до 0,04% от общего объема валютных депозитов. С начала 2024 года клиенты СМБ нарастили объем средств в китайской валюте в 3,7 раза. Топ-менеджер добавил, что один из самых высоких показателей роста зафиксирован на Дальнем Востоке в силу активного экономического сотрудничества региона с Китаем. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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банки, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, втб (банк), россия
Банки, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, ВТБ (банк), Россия

СМБ за семь месяцев в 2,5 раза увеличил число депозитных сделок в ВТБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса в январе-июле 2024 года в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок в ВТБ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,8 миллиона, сообщил банк в рамках ВЭФ-2024.
"Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса", – сказал на ВЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко, чьи слова приводятся в сообщении банка.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ
Вчера, 13:12
"Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ за 7 месяцев 2024 года вырос на 13% и превысил 4 триллиона рублей… Портфель срочных депозитов клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ с января по август вырос на 25%, до 2,2 триллиона рублей. Представители СМБ (среднего и малого бизнеса – ред.) в среднем стали на 20% чаще размещать средства и провели в банке 3,8 миллиона депозитных сделок, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года", - сообщает банк.
По данным ВТБ, наибольшей популярностью у бизнеса пользуется овернайт – на этот депозит приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте – универсальный депозит с выплатой процентов в конце срока, доля сделок по нему составляет 31%.
Еременко отметил, что предприниматели продолжают активно замещать доллар и евро юанями. Доля недружественных валют в портфеле клиентов СМБ сократилась до 0,04% от общего объема валютных депозитов. С начала 2024 года клиенты СМБ нарастили объем средств в китайской валюте в 3,7 раза. Топ-менеджер добавил, что один из самых высоких показателей роста зафиксирован на Дальнем Востоке в силу активного экономического сотрудничества региона с Китаем.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Более половины клиентов СМБ "Открытия" перешли в ВТБ – банк
Вчера, 13:09
 
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