https://ria.ru/20240903/volodin-1970167592.html

История не знает трагедий, подобных Второй мировой, заявил Володин

История не знает трагедий, подобных Второй мировой, заявил Володин - РИА Новости, 03.09.2024

История не знает трагедий, подобных Второй мировой, заявил Володин

Сколько бы ни прошло лет, Россия никогда не забудет такую трагедию, как Вторая мировая война, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:10

2024-09-03T10:10

2024-09-03T10:10

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германия

япония

вячеслав володин

госдума рф

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сколько бы ни прошло лет, Россия никогда не забудет такую трагедию, как Вторая мировая война, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Семьдесят девять лет назад окончилась Вторая мировая война. История человечества не знает подобных трагедий... Сколько бы ни прошло лет, мы никогда этого не забудем... Кровопролитные сражения, миллионы жертв, разрушенные судьбы. Десятки государств, чьи граждане были ввергнуты в войну", - написал в своем Telegram-канале Володин. Он напомнил, что после капитуляции Германии её союзник Япония продолжала вести боевые и оккупационные действия в отношении Китая, Кореи, Вьетнама, Лаоса, Малайзии, Таиланда, Камбоджи, Сингапура и ряда других территорий в Юго-Восточной Азии. "Наша страна - Советский Союз - сделала всё для освобождения этих государств, разгромив миллионную Квантунскую армию в Маньчжурии. Внеся решающий и безоговорочный вклад в победу над фашизмом, которая досталась нам дорогой ценой, унеся жизни 27 миллионов человек", - добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948894658.html

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