https://ria.ru/20240903/velikobritaniya-1970290707.html

Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри

Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри - РИА Новости, 03.09.2024

Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри

Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании с резиденции Даунинг-стрит коту Ларри, сообщает официальный аккаунт... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:38

2024-09-03T15:38

2024-09-03T16:12

кир стармер

тони блэр

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании с резиденции Даунинг-стрит коту Ларри, сообщает официальный аккаунт кота. Официальный аккаунт кота Ларри прокомментировал пост в соцсети X, в котором говорится, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка, который будет жить с семьей премьера и Ларри. В сообщении аккаунта подчеркивается, что новый гость резиденции будет подчиняться Ларри. "Котенок (которого привезет Стармер - ред.) будет подчиняться коту Ларри", - говорится в сообщении. Издание Daily Mail также сообщило во вторник, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. На данный момент у премьера есть кошка Джо-Джо, которую он перевез в резиденцию. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

https://ria.ru/20240824/kot_larri-1968186722.html

https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кир стармер, тони блэр