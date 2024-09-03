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Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри - РИА Новости, 03.09.2024
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15:38 03.09.2024 (обновлено: 16:12 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/velikobritaniya-1970290707.html
Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри
Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри - РИА Новости, 03.09.2024
Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри
Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании с резиденции Даунинг-стрит коту Ларри, сообщает официальный аккаунт... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:38
2024-09-03T16:12
кир стармер
тони блэр
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании с резиденции Даунинг-стрит коту Ларри, сообщает официальный аккаунт кота. Официальный аккаунт кота Ларри прокомментировал пост в соцсети X, в котором говорится, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка, который будет жить с семьей премьера и Ларри. В сообщении аккаунта подчеркивается, что новый гость резиденции будет подчиняться Ларри. "Котенок (которого привезет Стармер - ред.) будет подчиняться коту Ларри", - говорится в сообщении. Издание Daily Mail также сообщило во вторник, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. На данный момент у премьера есть кошка Джо-Джо, которую он перевез в резиденцию. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
https://ria.ru/20240824/kot_larri-1968186722.html
https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html
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кир стармер, тони блэр
Кир Стармер, Тони Блэр
Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри

Новый котенок премьера Стармера будет подчиняться коту Ларри с Даунинг-стрит

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании с резиденции Даунинг-стрит коту Ларри, сообщает официальный аккаунт кота.
Официальный аккаунт кота Ларри прокомментировал пост в соцсети X, в котором говорится, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка, который будет жить с семьей премьера и Ларри. В сообщении аккаунта подчеркивается, что новый гость резиденции будет подчиняться Ларри.
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"Котенок (которого привезет Стармер - ред.) будет подчиняться коту Ларри", - говорится в сообщении.
Издание Daily Mail также сообщило во вторник, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. На данный момент у премьера есть кошка Джо-Джо, которую он перевез в резиденцию.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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