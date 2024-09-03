https://ria.ru/20240903/vef-1970116045.html

На ВЭФ начал работать стенд Минприроды

На ВЭФ начал работать стенд Минприроды - РИА Новости, 03.09.2024

На ВЭФ начал работать стенд Минприроды

Стенд министерства природы РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:38

2024-09-03T02:38

2024-09-03T02:38

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

китай

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стенд министерства природы РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Стенд называется "Земля больших кошек", его работа направлена на поддержку дальневосточных леопардов и амурских тигров. На стенде можно оставить пожертвование для поддержания популяции тигров и леопардов в России и Китае, так как животные обитают на обеих территориях и часто пересекают границу. Сумма пожертвования может составлять 300, 500 или 1000 рублей. Также на стенде готовят разные напитки, которые называются в соответствии с тематикой стенда, например "Не все коту масленица", "Зов тигра" и другие. Напитки подаются в полосатых стаканчиках. Кроме того, представлена бегущая строка, на которой публикуется информация с фактами о тиграх и леопардах. Стенд выполнен в китайской тематике, а игрушечные тигры и леопарды сделаны в форме больших и маленьких матрешек. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-1970115601.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970115876.html

россия

китай

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, китай, владивосток