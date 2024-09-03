https://ria.ru/20240903/vef-1970115876.html

Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский

Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский - РИА Новости, 03.09.2024

Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке съезжаются на площадку мероприятия в кампусе ДВФУ на острове Русском, на входе собираются очереди,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:37

2024-09-03T02:37

2024-09-03T02:37

владивосток

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Участники Восточного экономического форума во Владивостоке съезжаются на площадку мероприятия в кампусе ДВФУ на острове Русском, на входе собираются очереди, передает корреспондент РИА Новости. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Рано утром в первый день работы форума на входе собрались внушительные очереди. Участникам, которые приехали в кампус с материковой части Владивостока, нужно пройти досмотр на двух КПП, на обоих отмечается скопление людей. Во Владивостоке с утра вторника движение машин относительно свободное, но местами собираются пробки. В стартовый день ВЭФ, 3 сентября, пройдет второй международный форум "День сокола". В понедельник проведут и Международную научно-практическую российско-вьетнамскую конференцию, которая приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Также на этот день запланирован ряд мероприятий в рамках Форума творческих инноваций стран БРИКС, на которых обсудят в том числе цифровизацию языков, креативные индустрии и отдельно развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке. По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября откроется для всех желающих.

https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html

https://ria.ru/20240709/chekunki-1958406873.html

владивосток

дальний восток

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владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)