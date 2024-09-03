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Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский - РИА Новости, 03.09.2024
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02:37 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vef-1970115876.html
Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский
Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский - РИА Новости, 03.09.2024
Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке съезжаются на площадку мероприятия в кампусе ДВФУ на острове Русском, на входе собираются очереди,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:37
2024-09-03T02:37
владивосток
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Участники Восточного экономического форума во Владивостоке съезжаются на площадку мероприятия в кампусе ДВФУ на острове Русском, на входе собираются очереди, передает корреспондент РИА Новости. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Рано утром в первый день работы форума на входе собрались внушительные очереди. Участникам, которые приехали в кампус с материковой части Владивостока, нужно пройти досмотр на двух КПП, на обоих отмечается скопление людей. Во Владивостоке с утра вторника движение машин относительно свободное, но местами собираются пробки. В стартовый день ВЭФ, 3 сентября, пройдет второй международный форум "День сокола". В понедельник проведут и Международную научно-практическую российско-вьетнамскую конференцию, которая приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Также на этот день запланирован ряд мероприятий в рамках Форума творческих инноваций стран БРИКС, на которых обсудят в том числе цифровизацию языков, креативные индустрии и отдельно развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке. По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября откроется для всех желающих.
https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html
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владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский

Участники ВЭФ съезжаются на остров Русский, на входе на площадку растут очереди

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Прохожие в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прохожие в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Участники Восточного экономического форума во Владивостоке съезжаются на площадку мероприятия в кампусе ДВФУ на острове Русском, на входе собираются очереди, передает корреспондент РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Участник Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Названа главная тема ВЭФ-2024
29 июля, 09:52
Рано утром в первый день работы форума на входе собрались внушительные очереди. Участникам, которые приехали в кампус с материковой части Владивостока, нужно пройти досмотр на двух КПП, на обоих отмечается скопление людей.
Во Владивостоке с утра вторника движение машин относительно свободное, но местами собираются пробки.
В стартовый день ВЭФ, 3 сентября, пройдет второй международный форум "День сокола". В понедельник проведут и Международную научно-практическую российско-вьетнамскую конференцию, которая приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Также на этот день запланирован ряд мероприятий в рамках Форума творческих инноваций стран БРИКС, на которых обсудят в том числе цифровизацию языков, креативные индустрии и отдельно развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке.
По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября откроется для всех желающих.
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС
9 июля, 07:16
 
ВладивостокДальний ВостокДальневосточный федеральный университетБРИКСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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