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На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ заработал пункт вакцинации от гриппа - РИА Новости, 03.09.2024
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02:48 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vaktsinatsiya-1970116478.html
На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ заработал пункт вакцинации от гриппа
На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ заработал пункт вакцинации от гриппа - РИА Новости, 03.09.2024
На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ заработал пункт вакцинации от гриппа
Пункт вакцинации от гриппа заработал на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме, привиться можно бесплатно отечественной вакциной с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:48
2024-09-03T02:48
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Пункт вакцинации от гриппа заработал на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме, привиться можно бесплатно отечественной вакциной с актуальными штаммами, передает корреспондент РИА Новости. "Все участники ВЭФ-2024 могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора, сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в данном эпидемическом сезоне, уточнили в пресс-службе. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ заработал пункт вакцинации от гриппа

На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2024 можно бесплатно привиться от гриппа

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Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Пункт вакцинации от гриппа заработал на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме, привиться можно бесплатно отечественной вакциной с актуальными штаммами, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Все участники ВЭФ-2024 могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора, сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в данном эпидемическом сезоне, уточнили в пресс-службе.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВладивостокФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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