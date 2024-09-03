https://ria.ru/20240903/uvolnenie-1970365399.html

Зеленский уволил с должности заместителя главы его офиса

Зеленский уволил с должности заместителя главы его офиса - РИА Новости, 03.09.2024

Зеленский уволил с должности заместителя главы его офиса

Владимир Зеленский своим указом уволил с должности заместителя главы его офиса Ростислава Шурму. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:20

2024-09-03T21:20

2024-09-03T21:35

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

денис малюська

руслан стефанчук

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом уволил с должности заместителя главы его офиса Ростислава Шурму.Ранее во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что заместитель главы офиса Зеленского Шурма может быть уволен в ближайшее время."Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.Согласно данным на сайте офиса Зеленского, у главы офиса вместе с Шурмой было 10 заместителей.Ранее во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.

https://ria.ru/20240903/rada-1970328823.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, денис малюська, руслан стефанчук