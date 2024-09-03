https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html

В Усолье-Сибирском к 2030 году создадут 17 производств

В Усолье-Сибирском к 2030 году создадут 17 производств - РИА Новости, 03.09.2024

В Усолье-Сибирском к 2030 году создадут 17 производств

В Усолье-Сибирском к 2030 году в рамках работы Федерального центра химии будет создано 17 производств, выпускающих 64 вида химической продукции, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:25

2024-09-03T17:25

2024-09-03T17:25

иркутская область

усолье-сибирское

россия

антон алиханов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. В Усолье-Сибирском к 2030 году в рамках работы Федерального центра химии будет создано 17 производств, выпускающих 64 вида химической продукции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Он посетил бывшую площадку "Усольехимпрома", где планируется создание Федерального центра химии и идет строительство экотехнопарка "Восток". Участие в выезде также приняли депутат Государственной Думы Мария Василькова, первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, представители АО "Росхим", АО "УраниумУанГруп", госкорпорации "Росатом". С 2020 года подразделение корпорации "Росатом" на площадке бывшего "Усольехимпрома" проводит ликвидацию накопленного вреда, параллельно с 2022 года в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" ведется работа по созданию Федерального центра химии и экотехнопарка "Восток". По словам Антона Алиханова, у Иркутской области большие перспективы развития химической промышленности, Центр химии станет пилотной площадкой для создания инновационных химических производств, вокруг которых будет организована экосистема научно-технологического и кадрового развития химии. "К 2030 году будет создано 17 химических производств, выпускающих 64 вида химической продукции, в том числе эпихлоргидрин, смолы эпоксидные, фосфор, глифосат, аммиак, синильную кислоту, перекись водорода и другие. На реализацию проекта будет привлечено порядка 570 млрд рублей частных инвестиций и создано около 10 тысяч новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Во время посещения площадки бывшего химкомбината был рассмотрен весь спектр проблемных вопросов, которые необходимо решить. Основными сдерживающими факторами являются дефицит электроэнергии, нахождение земельных участков площадки в госреестре объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) и отсутствие газоснабжения. Для решения этих проблем в регионе создана рабочая группа. Вопрос обеспечения электроэнергией решен, до 2028 года будут введены два новых энергоблока на ТЭЦ-11 Усолья-Сибирского. В эти же сроки предполагается вывести земли из ГРОНВОС для вовлечения их в хозяйственный оборот. С Минэнерго РФ прорабатываются варианты обеспечения площадки газом. Кроме этого, в ходе заседания представители Фонда ДОМ.РФ рассказали, что Усолье-Сибирское станет одним из пилотных городов России, для которых разработают мастер-план развития.

https://ria.ru/20240725/razrabotki-1961973737.html

https://ria.ru/20240418/tekhnoparki-1940792312.html

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усолье-сибирское, россия, антон алиханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии)