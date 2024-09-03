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Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением - РИА Новости, 03.09.2024
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12:38 03.09.2024 (обновлено: 13:21 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/uoters-1970214468.html
Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением
Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением - РИА Новости, 03.09.2024
Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил Россию за победу над нацистами во время Второй мировой войны, сообщил RT в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:38
2024-09-03T13:21
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил Россию за победу над нацистами во время Второй мировой войны, сообщил RT в Telegram-канале."Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли. Нет, мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы", — заявил музыкант.О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом глава государства Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.Тяжелая, кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима, 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.
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россия, нормандия, сша, владимир путин, анатолий антонов, pink floyd, в мире, политика
Россия, Нормандия, США, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Pink Floyd, В мире, Политика
Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением

Экс-лидер Pink Floyd Уотерс поблагодарил Россию за победу над нацистами

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил Россию за победу над нацистами во время Второй мировой войны, сообщил RT в Telegram-канале.
«
"Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли. Нет, мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы", — заявил музыкант.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом глава государства Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
Тяжелая, кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима, 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.
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