https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html

Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ

Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:32

2024-09-03T12:32

2024-09-03T13:07

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Ростик (Ростислав Шурма - ред.) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным источников, на должность Шурмы рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

https://ria.ru/20240330/ukraine-1936851058.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир зеленский, в мире