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Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
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12:32 03.09.2024 (обновлено: 13:07 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:32
2024-09-03T13:07
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Ростик (Ростислав Шурма - ред.) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным источников, на должность Шурмы рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.
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украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ

"Украинская правда": замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурму хотят уволить

© Офис Президента УкраиныЗаместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Офис Президента Украины
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Ростик (Ростислав Шурма - ред.) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным источников, на должность Шурмы рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.
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