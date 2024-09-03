https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:32
2024-09-03T12:32
2024-09-03T13:07
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма может быть уволен в ближайшее время, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Ростик (Ростислав Шурма - ред.) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным источников, на должность Шурмы рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.
https://ria.ru/20240330/ukraine-1936851058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ
"Украинская правда": замглавы офиса Зеленского Ростислав Шурму хотят уволить