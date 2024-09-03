https://ria.ru/20240903/ukraina-1970175288.html
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области - РИА Новости, 03.09.2024
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар из ствольной артиллерии по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:35
2024-09-03T10:35
2024-09-03T10:35
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 удар из ствольной артиллерии по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 14 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали семь населенных пунктов", - сообщил источник. Он уточнил, что обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Днепряны, Алешки, Саги, Новая Каховка, Пролетарка и Песчановка.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинская армия за сутки нанесла 31 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 31 удар по семи населенным пунктам левого берега Днепра