https://ria.ru/20240903/ukraina-1970120081.html

Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией

Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией - РИА Новости, 03.09.2024

Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией

Оборонный комитет Верховной рады Украины обратится к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести проверку в отношении начальника штаба командования... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:00

2024-09-03T04:00

2024-09-03T04:03

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

верховная рада украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Оборонный комитет Верховной рады Украины обратится к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести проверку в отношении начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого из-за его возможных связей с Россией, сообщила телеканалу "Общественное" депутат Рады Соломия Бобровская. "Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его (Гладкого — Прим. Ред.) супруги, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных соревнованиях. У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для тех, кто подписывал назначение. Ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили", — заявила телеканалу депутат. Капитан I ранга Роман Гладкий был назначен на должность начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Украинские СМИ ранее утверждали, что жена капитана якобы имеет российский паспорт, а дочь могла выступать на соревнованиях в Севастополе под флагом России.

https://ria.ru/20240830/syrskiy-1969585197.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба безопасности украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, украина