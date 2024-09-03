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Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией
Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией - РИА Новости, 03.09.2024
Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией
Оборонный комитет Верховной рады Украины обратится к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести проверку в отношении начальника штаба командования... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:00
2024-09-03T04:00
2024-09-03T04:03
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Оборонный комитет Верховной рады Украины обратится к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести проверку в отношении начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого из-за его возможных связей с Россией, сообщила телеканалу "Общественное" депутат Рады Соломия Бобровская. "Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его (Гладкого — Прим. Ред.) супруги, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных соревнованиях. У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для тех, кто подписывал назначение. Ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили", — заявила телеканалу депутат. Капитан I ранга Роман Гладкий был назначен на должность начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Украинские СМИ ранее утверждали, что жена капитана якобы имеет российский паспорт, а дочь могла выступать на соревнованиях в Севастополе под флагом России.
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служба безопасности украины, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, украина
Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Украина
Высокопоставленного офицера ВСУ хотят проверить на связи с Россией
Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого хотят проверить на связи с Россией
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Оборонный комитет Верховной рады Украины обратится к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести проверку в отношении начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого из-за его возможных связей с Россией, сообщила телеканалу "Общественное" депутат Рады Соломия Бобровская.
"Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его (Гладкого — Прим. Ред.) супруги, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных соревнованиях. У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для тех, кто подписывал назначение. Ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили", — заявила телеканалу депутат.
Капитан I ранга Роман Гладкий был назначен на должность начальника штаба сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Украинские СМИ ранее утверждали, что жена капитана якобы имеет российский паспорт, а дочь могла выступать на соревнованиях в Севастополе под флагом России.