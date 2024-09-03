https://ria.ru/20240903/ubiystvo-1970322492.html
В МВД рассказали, как нашли тело пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
В МВД рассказали, как нашли тело пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы - РИА Новости, 03.09.2024
В МВД рассказали, как нашли тело пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
Тело 11-летней школьницы было найдено в подвале одного из домов в Нижнем Тагиле, подозреваемый в убийстве девочки этапирован из Москвы в Екатеринбург, сообщил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:20
2024-09-03T17:20
2024-09-03T17:20
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екатеринбург
нижний тагил
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Тело 11-летней школьницы было найдено в подвале одного из домов в Нижнем Тагиле, подозреваемый в убийстве девочки этапирован из Москвы в Екатеринбург, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Полиция и добровольцы искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле четыре дня, 30 августа она ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой. По данным СК, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый – ранее судимый местный житель, который хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. "Предполагаемый фигурант был задержан в Москве, сейчас он уже этапирован в Екатеринбург. Тело ребенка было найдено в подвале одного из домов", – сказал Горелых. Он отметил, что девочку искали порядка 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтеры отрядов "Феликс", "Скорпион" и "ЛизаАлерт". В поисках задействовали и личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних, ППС. Силовики анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства школьницы, но и всего района, проверялись ранее судимые лица, в работе применялся детектор лжи, добавил представитель полиции.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, екатеринбург, нижний тагил, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Нижний Тагил, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД рассказали, как нашли тело пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
МВД: тело пропавшей школьницы нашли в подвале одного из домов в Нижнем Тагиле