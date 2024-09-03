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Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
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17:04 03.09.2024 (обновлено: 17:20 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970315693.html
Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС
Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС
Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, заявил, что обсуждение о... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:04
2024-09-03T17:20
в мире
турция
брикс
омер челик
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АНКАРА, 3 сен - РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, заявил, что обсуждение о подключении страны к организации продолжается, но прогресса пока нет.Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС."Наш президент (Тайип Эрдоган) неоднократно заявлял, что мы хотим стать членом БРИКС. Если будет ощутимый прогресс в этом направлении, мы поделимся им с вами, пока ощутимого прогресса нет. Наш президент сказал, что Турция хочет участвовать в важных платформах, включая БРИКС", - сказал Челик на брифинге во вторник.
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в мире, турция, брикс, омер челик
В мире, Турция, БРИКС, Омер Челик
Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС

Представитель AK Parti: ощутимого прогресса в обсуждении вступления в БРИКС нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 3 сен - РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, заявил, что обсуждение о подключении страны к организации продолжается, но прогресса пока нет.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС.
"Наш президент (Тайип Эрдоган) неоднократно заявлял, что мы хотим стать членом БРИКС. Если будет ощутимый прогресс в этом направлении, мы поделимся им с вами, пока ощутимого прогресса нет. Наш президент сказал, что Турция хочет участвовать в важных платформах, включая БРИКС", - сказал Челик на брифинге во вторник.
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