https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970315693.html

Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС

Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024

Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, заявил, что обсуждение о... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:04

2024-09-03T17:04

2024-09-03T17:20

в мире

турция

брикс

омер челик

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АНКАРА, 3 сен - РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, заявил, что обсуждение о подключении страны к организации продолжается, но прогресса пока нет.Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС."Наш президент (Тайип Эрдоган) неоднократно заявлял, что мы хотим стать членом БРИКС. Если будет ощутимый прогресс в этом направлении, мы поделимся им с вами, пока ощутимого прогресса нет. Наш президент сказал, что Турция хочет участвовать в важных платформах, включая БРИКС", - сказал Челик на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970268552.html

турция

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в мире, турция, брикс, омер челик