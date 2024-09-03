https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970268552.html
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС - РИА Новости, 03.09.2024
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано напомнил Турции о необходимости соответствия европейским нормам и стандартам на фоне... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:38
2024-09-03T14:38
2024-09-03T14:38
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано напомнил Турции о необходимости соответствия европейским нормам и стандартам на фоне сообщений о ее стремлении в БРИКС. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Кандидаты в члены ЕС должны в полной мере и безоговорочно соблюдать ценности Евросоюза, уважать обязательства действующих соглашений, присоединиться к общей политике ЕС в области иностранных дел и безопасности… На момент вступления в ЕС страна-кандидат должна привести все, в том числе торговые соглашения, в соответствие со стандартами и правилами ЕС", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя вопрос о возможном вступлении Турции в БРИКС. При этом он отметил, что БРИК и ЕС являются совершенно разными организациями. "Очень важный момент: БРИКС и ЕС - это совершенно разные организации по задачам, структуре, организационным правилам и так далее", - пояснил Стано. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС могут разойтись. -0-
https://ria.ru/20240722/turtsiya-1961123473.html
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в мире, цены на нефть, турция, брюссель, петер стано, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, брикс
В мире, Цены на нефть, Турция, Брюссель, Петер Стано, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, БРИКС
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
В ЕС напомнили Турции о необходимости соответствия европейским стандартам
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано напомнил Турции о необходимости соответствия европейским нормам и стандартам на фоне сообщений о ее стремлении в БРИКС.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
"Кандидаты в члены ЕС должны в полной мере и безоговорочно соблюдать ценности Евросоюза, уважать обязательства действующих соглашений, присоединиться к общей политике ЕС в области иностранных дел и безопасности… На момент вступления в ЕС страна-кандидат должна привести все, в том числе торговые соглашения, в соответствие со стандартами и правилами ЕС", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя вопрос о возможном вступлении Турции в БРИКС.
При этом он отметил, что БРИК и ЕС являются совершенно разными организациями.
"Очень важный момент: БРИКС и ЕС - это совершенно разные организации по задачам, структуре, организационным правилам и так далее", - пояснил Стано.
Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС могут разойтись. -0-