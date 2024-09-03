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В МИД Турции высказались о роли России в нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 03.09.2024
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11:03 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970182723.html
В МИД Турции высказались о роли России в нормализации отношений с Сирией
В МИД Турции высказались о роли России в нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 03.09.2024
В МИД Турции высказались о роли России в нормализации отношений с Сирией
Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и сирийской администрацией и продолжит собственные усилия по подготовке почвы для... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:03
2024-09-03T11:03
в мире
москва
россия
сирия
башар асад
сергей лавров
михаил богданов
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АНТАКЬЯ (Турция), 3 сен - РИА Новости. Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и сирийской администрацией и продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий, заявили РИА Новости в МИД Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. "Мы приветствуем усилия России по налаживанию взаимодействия между нашей страной и администрацией Дамаска. Мы хотели бы видеть в Сирии соседа, к которому возвращается его народ, который живет в мире со своим народом и обществом, который достиг реального национального примирения с помощью шагов, предпринятых им в рамках законных требований и ожиданий своего народа, которые также отражены в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, который экспортирует стабильность вместо нестабильности не только для Турции, но и для своего региона, который развивает свою экономическую ситуацию на основе взаимной выгоды и интересов и повышает благосостояние своего народа. Мы говорим, что необходимо приложить усилия для реализации этого в духе доброй воли, без предварительных условий и с реалистичным подходом. Усилия по подготовке необходимой почвы в этих рамках будут продолжены", - говорится в поступившем письменном заявлении пресс-службы турецкого внешнеполитического ведомства на запрос РИА Новости. В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу. Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
https://ria.ru/20240813/kurdy-1966013338.html
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в мире, москва, россия, сирия, башар асад, сергей лавров, михаил богданов
В мире, Москва, Россия, Сирия, Башар Асад, Сергей Лавров, Михаил Богданов
В МИД Турции высказались о роли России в нормализации отношений с Сирией

МИД Турции: Анкара приветствует усилия России по нормализации отношений с Сирией

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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АНТАКЬЯ (Турция), 3 сен - РИА Новости. Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и сирийской администрацией и продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий, заявили РИА Новости в МИД Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью
13 августа, 18:33
"Мы приветствуем усилия России по налаживанию взаимодействия между нашей страной и администрацией Дамаска. Мы хотели бы видеть в Сирии соседа, к которому возвращается его народ, который живет в мире со своим народом и обществом, который достиг реального национального примирения с помощью шагов, предпринятых им в рамках законных требований и ожиданий своего народа, которые также отражены в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, который экспортирует стабильность вместо нестабильности не только для Турции, но и для своего региона, который развивает свою экономическую ситуацию на основе взаимной выгоды и интересов и повышает благосостояние своего народа. Мы говорим, что необходимо приложить усилия для реализации этого в духе доброй воли, без предварительных условий и с реалистичным подходом. Усилия по подготовке необходимой почвы в этих рамках будут продолжены", - говорится в поступившем письменном заявлении пресс-службы турецкого внешнеполитического ведомства на запрос РИА Новости.
В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу.
Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
31 августа, 17:20
 
В миреМоскваРоссияСирияБашар АсадСергей ЛавровМихаил Богданов
 
 
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