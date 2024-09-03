Рейтинг@Mail.ru
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/turtsija-1970246534.html
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:50
2024-09-03T13:50
в мире
цены на нефть
турция
брюссель
петер стано
брикс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", - сказал он. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html
турция
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c721a85049d3635dd150bcbc6d92c71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, турция, брюссель, петер стано, брикс, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Турция, Брюссель, Петер Стано, БРИКС, Евросоюз
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

МИД: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Символика БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", - сказал он.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, заявил Песков
2 сентября, 16:13
 
В миреЦены на нефтьТурцияБрюссельПетер СтаноБРИКСЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала