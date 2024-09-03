https://ria.ru/20240903/turtsija-1970246534.html
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:50
2024-09-03T13:50
2024-09-03T13:50
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", - сказал он. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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в мире, цены на нефть, турция, брюссель, петер стано, брикс, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Турция, Брюссель, Петер Стано, БРИКС, Евросоюз
Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
МИД: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", - сказал он.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.