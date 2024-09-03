https://ria.ru/20240903/turtsija-1970178382.html

В Турции раскрыли "гражданина" Косово, подозреваемого в работе на "Моссад"

В Турции раскрыли "гражданина" Косово, подозреваемого в работе на "Моссад" - РИА Новости, 03.09.2024

В Турции раскрыли "гражданина" Косово, подозреваемого в работе на "Моссад"

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции раскрыла "гражданина" самопровозглашенного Косово, подозреваемого в управлении системой финансирования... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:43

2024-09-03T10:43

2024-09-03T10:43

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косово

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реджеп тайип эрдоган

исраэль кац

саддам хусейн

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СТАМБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Национальная разведывательная организация (MİT) Турции раскрыла "гражданина" самопровозглашенного Косово, подозреваемого в управлении системой финансирования агентов израильской внешней разведки "Моссад", он арестован в Стамбуле, передает гостелеканал TRT Haber. По данным канала, турецкая разведка следила за "гражданином" Косово Лиридоном Реджепи (Liridon Rexhepi) с момента его въезда в Турцию 25 августа. "Реджепи был задержан полицией Стамбула 30 августа. На допросе он признал, что осуществлял денежные переводы. Решением суда он арестован и находится в тюремном заключении", - сообщил канал. Внимание разведки привлекло большое число подозрительных денежных переводов на счетах Реджепи. "Реджепи переводил деньги агентам "Моссад" в Турции, занимавшимся съемками с дронов, психологическими операциями против палестинских политиков, собирали данные о Сирии", - сообщил канал. "Турецкая разведка установила, что "Моссад" переводил деньги своим агентам "в поле" в Турции через систему Western Union через страны Восточной Европы, в первую очередь (самопровозглашенное - ред.) Косово. Агенты в Турции в свою очередь использовали полученные средства в Сирии", - передает канал. Также израильские агенты в Сирии прибегали к использованию криптовалюты, отмечает канал. В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна, и призвал его вспомнить о судьбе бывшего иракского лидера. После этого Кац призвал все страны-члены НАТО немедленно исключить Турцию из блока.

https://ria.ru/20240902/turtsija-1970104772.html

https://ria.ru/20240901/turistka-1969755836.html

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

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в мире, технологии, турция, косово, стамбул, реджеп тайип эрдоган, исраэль кац, саддам хусейн, моссад, нато