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Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу - РИА Новости, 03.09.2024
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16:10 03.09.2024 (обновлено: 16:11 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/tsentr-1970300958.html
Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу
Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу - РИА Новости, 03.09.2024
Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу
Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где, по данным столичного главка СК России, прошли обыски, продолжает работать, передает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:10
2024-09-03T16:11
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где, по данным столичного главка СК России, прошли обыски, продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости. Бюро пропусков пускает граждан по одному, также некоторые люди ждут, чтобы передать своим родственникам посылки в Центр. По словам одной женщины из очереди, продукты и вещи можно будет передать после 15.00, так как сейчас у сотрудников Центра обед. Женщина хочет отдать посылку своей сестре, которую задержали из-за отсутствия документов, связи на данный момент с родственницей нет. Также на территорию въезжают и выезжают машины. Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре. Правоохранительные органы уточнили, что обыски проходят по делу о мошенничестве. Сотрудники Центра Сахарово подозреваются в мошенничестве в отношении содержащихся в центре и их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово работает, несмотря на обыски

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где, по данным столичного главка СК России, прошли обыски, продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости.
Бюро пропусков пускает граждан по одному, также некоторые люди ждут, чтобы передать своим родственникам посылки в Центр.
По словам одной женщины из очереди, продукты и вещи можно будет передать после 15.00, так как сейчас у сотрудников Центра обед. Женщина хочет отдать посылку своей сестре, которую задержали из-за отсутствия документов, связи на данный момент с родственницей нет. Также на территорию въезжают и выезжают машины.
Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре. Правоохранительные органы уточнили, что обыски проходят по делу о мошенничестве.
Сотрудники Центра Сахарово подозреваются в мошенничестве в отношении содержащихся в центре и их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
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