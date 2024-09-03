https://ria.ru/20240903/tsentr-1970300958.html

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу - РИА Новости, 03.09.2024

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово продолжает работу

Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где, по данным столичного главка СК России, прошли обыски, продолжает работать, передает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:10

2024-09-03T16:10

2024-09-03T16:11

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, где, по данным столичного главка СК России, прошли обыски, продолжает работать, передает корреспондент РИА Новости. Бюро пропусков пускает граждан по одному, также некоторые люди ждут, чтобы передать своим родственникам посылки в Центр. По словам одной женщины из очереди, продукты и вещи можно будет передать после 15.00, так как сейчас у сотрудников Центра обед. Женщина хочет отдать посылку своей сестре, которую задержали из-за отсутствия документов, связи на данный момент с родственницей нет. Также на территорию въезжают и выезжают машины. Ранее в столичном главке Следственного комитета России подтвердили РИА Новости информацию об обысках в названном центре. Правоохранительные органы уточнили, что обыски проходят по делу о мошенничестве. Сотрудники Центра Сахарово подозреваются в мошенничестве в отношении содержащихся в центре и их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

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россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва