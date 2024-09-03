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Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве - РИА Новости, 03.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/tovary-1970190625.html
Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве
Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве - РИА Новости, 03.09.2024
Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве
Товары промышленного сектора занимают около 60% в структуре столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в дружественные страны, сообщил заместитель... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:00
2024-09-03T12:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
промышленность
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Товары промышленного сектора занимают около 60% в структуре столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в дружественные страны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Москва занимает первое место среди регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первых шести месяцев 2024 года. Около 17% общероссийского ННЭ приходится на долю Москвы."В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город помогает промпредприятиям находить новых партнеров на зарубежных рынках и наращивать экспорт. Так, по итогам первых шести месяцев этого года товары промышленного сектора достигли около 60% в общем объеме ННЭ столицы в дружественные страны", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что продукция машиностроения, металообработки, фармацевтики занимает лидирующие позиции. На эти отрасли приходится около 88% поставок в дружественные страны.Промышленное лазерное и аддитивное оборудования, транспортные средства, строительная техника, продукция радио- и микроэлектроники, приборы автоматического регулирования, радионавигационная аппаратура, контрольно-измерительные приборы наиболее востребована в Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии и Узбекистане."Также в первом полугодии 2024 года на 13% вырос экспорт в дружественные страны товаров пищевой и перерабатывающей промышленности, основными потребителями этой продукции являются страны ЕАЭС, СНГ, Китай, Грузия и Монголия", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.По его словам, на рынках дружественных стран пользуются спросом шоколадные кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные и сокосодержащие напитки, а также мясная и рыбная готовая продукция.Такие страны как Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Египет закупают алюминиевые и строительные конструкции, а также другие товары металообработки московского производства.Химическую промышленность, например, пластмассы, растворители, красители, резинотехнические и другие изделия московские предприятия поставляют в Белоруссию, Бразилию, Китай, Индию и Казахстан.С 2022 года московские производители несырьевой, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Также в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и пройти онлайн-обучение, а также многое другое.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Промышленность

Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве

© Фото : пресс-служба ДИППОколо 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве
Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Около 60% занимают товары высокотехнологичной промышленности в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Товары промышленного сектора занимают около 60% в структуре столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в дружественные страны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва занимает первое место среди регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первых шести месяцев 2024 года. Около 17% общероссийского ННЭ приходится на долю Москвы.
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"В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город помогает промпредприятиям находить новых партнеров на зарубежных рынках и наращивать экспорт. Так, по итогам первых шести месяцев этого года товары промышленного сектора достигли около 60% в общем объеме ННЭ столицы в дружественные страны", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что продукция машиностроения, металообработки, фармацевтики занимает лидирующие позиции. На эти отрасли приходится около 88% поставок в дружественные страны.
Промышленное лазерное и аддитивное оборудования, транспортные средства, строительная техника, продукция радио- и микроэлектроники, приборы автоматического регулирования, радионавигационная аппаратура, контрольно-измерительные приборы наиболее востребована в Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии и Узбекистане.
"Также в первом полугодии 2024 года на 13% вырос экспорт в дружественные страны товаров пищевой и перерабатывающей промышленности, основными потребителями этой продукции являются страны ЕАЭС, СНГ, Китай, Грузия и Монголия", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
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По его словам, на рынках дружественных стран пользуются спросом шоколадные кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные и сокосодержащие напитки, а также мясная и рыбная готовая продукция.
Такие страны как Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Египет закупают алюминиевые и строительные конструкции, а также другие товары металообработки московского производства.
Химическую промышленность, например, пластмассы, растворители, красители, резинотехнические и другие изделия московские предприятия поставляют в Белоруссию, Бразилию, Китай, Индию и Казахстан.
С 2022 года московские производители несырьевой, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Также в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и пройти онлайн-обучение, а также многое другое.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовПромышленность
 
 
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