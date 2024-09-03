https://ria.ru/20240903/telegram-1970349572.html
В Южной Корее усомнились в доказательности обвинений Telegram в дипфейках
В Южной Корее усомнились в доказательности обвинений Telegram в дипфейках - РИА Новости, 03.09.2024
В Южной Корее усомнились в доказательности обвинений Telegram в дипфейках
Если Telegram не станет предоставлять необходимые данные о деятельности своих пользователей южнокорейской полиции, та может провести принудительные обыск и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:07
2024-09-03T19:07
2024-09-03T19:08
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СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Если Telegram не станет предоставлять необходимые данные о деятельности своих пользователей южнокорейской полиции, та может провести принудительные обыск и изъятие данных в иностранных филиалах Telegram, но даже в таком случае крайне маловероятно, что обвинения можно будет доказать, заявили РИА Новости в офисе депутата южнокорейского парламента Пак Мин Гю, члена парламентского комитета по науке, технологиям и информации. Как пояснили в офисе депутата, полиция может в первую очередь запросить у Telegram данные о деятельности пользователей, такие как сами сообщения и файлы, в рамках расследования преступной деятельности в чатах Telegram. Однако компания, зарегистрированная с юрисдикцией во Франции или ОАЭ, не обязана сотрудничать с южнокорейскими властями согласно южнокорейскому законодательству. "На практике, согласно прежней политике компании, вероятность отказа в сотрудничестве очень высока. В таком случае корейская полиция может провести принудительное обыск и изъятие данных в иностранных филиалах Telegram", - пояснил чиновник. Отмечается, что такой шаг вызвал бы вопросы о юридической юрисдикции. Но даже в случае успешного получения данных полицией, вероятность, что на их основе можно будет доказать какую-то вину, невелика. "Учитывая особенности шифрования Telegram, вероятность того, что корейская полиция сможет доказать обвинения через обыск и изъятие данных в иностранной юрисдикции, крайне мала. Даже если Telegram согласится сотрудничать с корейскими властями и предоставить данные, потребуется минимальная процедура, и возможность использования таких данных в качестве доказательств ограничена тремя месяцами, маловероятно, что такой срок будет достаточен для привлечения преступников к ответственности", - пояснили в офисе депутата. Ранее сообщалось, что компания Telegram удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. В то же время пока не сообщалось, что компания согласилась передать южнокорейской полиции какие-либо данные. Telegram пока предоставил регулятору эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ. В прокуратуре Южной Кореи РИА Новости заявили, что без сотрудничества компании полиции и прокуратуре было бы сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и, если компания сама не предоставит данные, вести расследование будет "крайне нелегко".
https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html
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в мире, южная корея, telegram
В мире, Южная Корея, Telegram
В Южной Корее усомнились в доказательности обвинений Telegram в дипфейках
Южная Корея вряд ли сможет доказать обвинения по делу о дипфейках в Telegram
СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Если Telegram не станет предоставлять необходимые данные о деятельности своих пользователей южнокорейской полиции, та может провести принудительные обыск и изъятие данных в иностранных филиалах Telegram, но даже в таком случае крайне маловероятно, что обвинения можно будет доказать, заявили РИА Новости в офисе депутата южнокорейского парламента Пак Мин Гю, члена парламентского комитета по науке, технологиям и информации.
Как пояснили в офисе депутата, полиция может в первую очередь запросить у Telegram данные о деятельности пользователей, такие как сами сообщения и файлы, в рамках расследования преступной деятельности в чатах Telegram. Однако компания, зарегистрированная с юрисдикцией во Франции
или ОАЭ
, не обязана сотрудничать с южнокорейскими властями согласно южнокорейскому законодательству.
"На практике, согласно прежней политике компании, вероятность отказа в сотрудничестве очень высока. В таком случае корейская полиция может провести принудительное обыск и изъятие данных в иностранных филиалах Telegram", - пояснил чиновник.
Отмечается, что такой шаг вызвал бы вопросы о юридической юрисдикции. Но даже в случае успешного получения данных полицией, вероятность, что на их основе можно будет доказать какую-то вину, невелика.
"Учитывая особенности шифрования Telegram, вероятность того, что корейская полиция сможет доказать обвинения через обыск и изъятие данных в иностранной юрисдикции, крайне мала. Даже если Telegram согласится сотрудничать с корейскими властями и предоставить данные, потребуется минимальная процедура, и возможность использования таких данных в качестве доказательств ограничена тремя месяцами, маловероятно, что такой срок будет достаточен для привлечения преступников к ответственности", - пояснили в офисе депутата.
Ранее сообщалось, что компания Telegram удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. В то же время пока не сообщалось, что компания согласилась передать южнокорейской полиции какие-либо данные. Telegram пока предоставил регулятору эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ.
В прокуратуре Южной Кореи РИА Новости заявили, что без сотрудничества компании полиции и прокуратуре было бы сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, и, если компания сама не предоставит данные, вести расследование будет "крайне нелегко".