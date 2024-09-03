https://ria.ru/20240903/svo-1970213447.html
В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости
В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости - РИА Новости, 03.09.2024
В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости
Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:34
2024-09-03T12:34
2024-09-03T12:34
надежные люди
омский район
омская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970210467_0:61:800:511_1920x0_80_0_0_382b07750c07b5f16bd29a081ed6f358.jpg
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Гуманитарный груз сформировали силами сотрудников комплексного центра Омского района. За несколько дней они собрали денежные средства, на которые приобрели для солдат средства личной гигиены, мужские носки и нательное белье, а также консервы, чай, кофе и сладости. "Сотрудники центра с воодушевлением восприняли призыв о помощи, собрали 8 посылок. Конечно, это совсем немного, но мы верим, что душевное тепло согреет и защитит наших земляков. Очень ждем ребят домой с победой", - приводятся в сообщении слова заведующей отделения срочного социального обслуживания и организационного обеспечения Татьяны Вагановой. Укомплектованный груз в ближайшее время отправят в зону СВО в составе гуманитарного конвоя.
https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html
омский район
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970210467_0:34:800:634_1920x0_80_0_0_5973cb7e34537ebfbd977a7d3f844be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омский район, омская область, сво
Надежные люди, Омский район, Омская область, СВО
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Гуманитарный груз сформировали силами сотрудников комплексного центра Омского района. За несколько дней они собрали денежные средства, на которые приобрели для солдат средства личной гигиены, мужские носки и нательное белье, а также консервы, чай, кофе и сладости.
"Сотрудники центра с воодушевлением восприняли призыв о помощи, собрали 8 посылок. Конечно, это совсем немного, но мы верим, что душевное тепло согреет и защитит наших земляков. Очень ждем ребят домой с победой", - приводятся в сообщении слова заведующей отделения срочного социального обслуживания и организационного обеспечения Татьяны Вагановой.
Укомплектованный груз в ближайшее время отправят в зону СВО
в составе гуманитарного конвоя.