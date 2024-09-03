https://ria.ru/20240903/svo-1970213447.html

В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости

В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости - РИА Новости, 03.09.2024

В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости

Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:34

2024-09-03T12:34

2024-09-03T12:34

надежные люди

омский район

омская область

сво

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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Гуманитарный груз сформировали силами сотрудников комплексного центра Омского района. За несколько дней они собрали денежные средства, на которые приобрели для солдат средства личной гигиены, мужские носки и нательное белье, а также консервы, чай, кофе и сладости. "Сотрудники центра с воодушевлением восприняли призыв о помощи, собрали 8 посылок. Конечно, это совсем немного, но мы верим, что душевное тепло согреет и защитит наших земляков. Очень ждем ребят домой с победой", - приводятся в сообщении слова заведующей отделения срочного социального обслуживания и организационного обеспечения Татьяны Вагановой. Укомплектованный груз в ближайшее время отправят в зону СВО в составе гуманитарного конвоя.

https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html

омский район

омская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омский район, омская область, сво