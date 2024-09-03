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В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости - РИА Новости, 03.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:34 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/svo-1970213447.html
В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости
В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости - РИА Новости, 03.09.2024
В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости
Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:34
2024-09-03T12:34
надежные люди
омский район
омская область
сво
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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. Гуманитарный груз сформировали силами сотрудников комплексного центра Омского района. За несколько дней они собрали денежные средства, на которые приобрели для солдат средства личной гигиены, мужские носки и нательное белье, а также консервы, чай, кофе и сладости. "Сотрудники центра с воодушевлением восприняли призыв о помощи, собрали 8 посылок. Конечно, это совсем немного, но мы верим, что душевное тепло согреет и защитит наших земляков. Очень ждем ребят домой с победой", - приводятся в сообщении слова заведующей отделения срочного социального обслуживания и организационного обеспечения Татьяны Вагановой. Укомплектованный груз в ближайшее время отправят в зону СВО в составе гуманитарного конвоя.
https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html
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омский район, омская область, сво
Надежные люди, Омский район, Омская область, СВО

В зону СВО отправили более 200 предметов первой необходимости

CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Специалисты комплексного центра Омского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Специалисты комплексного центра Омского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Специалисты комплексного центра Омского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Специалисты комплексного центра Омского района передали военным из Омской области более 200 предметов первой необходимости в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Гуманитарный груз сформировали силами сотрудников комплексного центра Омского района. За несколько дней они собрали денежные средства, на которые приобрели для солдат средства личной гигиены, мужские носки и нательное белье, а также консервы, чай, кофе и сладости.
"Сотрудники центра с воодушевлением восприняли призыв о помощи, собрали 8 посылок. Конечно, это совсем немного, но мы верим, что душевное тепло согреет и защитит наших земляков. Очень ждем ребят домой с победой", - приводятся в сообщении слова заведующей отделения срочного социального обслуживания и организационного обеспечения Татьяны Вагановой.
Укомплектованный груз в ближайшее время отправят в зону СВО в составе гуманитарного конвоя.
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Надежные людиОмский районОмская областьСВО
 
 
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