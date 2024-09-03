Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 03.09.2024 (обновлено: 12:19 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/svo-1970203350.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, 152 мм гаубица "Мста-Б",... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:18
2024-09-03T12:19
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
запорожская область
космос - риа наука
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969898406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3e7163deed362338816bdae92e89c35.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, 152 мм гаубица "Мста-Б", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, и 152 мм гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240903/minoborony-1970203743.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969898406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84ff4e7002177eadeb9a67d3d8dab743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, космос - риа наука, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Космос - РИА Наука, В мире
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, 152 мм гаубица "Мста-Б", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, и 152 мм гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции и рубежи
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьКосмос - РИА НаукаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала