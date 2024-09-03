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Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, 152 мм гаубица "Мста-Б",... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:18
2024-09-03T12:18
2024-09-03T12:19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, 152 мм гаубица "Мста-Б", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, и 152 мм гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Группировка "Днепр" нанесла поражение по живой силе и технике ВСУ
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"