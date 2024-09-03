https://ria.ru/20240903/svo-1970152055.html

При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина

При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2024

При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:21

2024-09-03T09:21

2024-09-03T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 7.20 мск украинские войска обстреляли Центрально - Городской район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив два боеприпаса. Кроме того, до этого в 6.30 было выпущено три снаряда такого же калибра по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240903/morpekhi-1970126221.html

https://ria.ru/20240903/marochko-1970132215.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол