https://ria.ru/20240903/svo-1970152055.html
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2024
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:21
2024-09-03T09:21
2024-09-03T09:53
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 7.20 мск украинские войска обстреляли Центрально - Городской район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив два боеприпаса. Кроме того, до этого в 6.30 было выпущено три снаряда такого же калибра по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240903/morpekhi-1970126221.html
https://ria.ru/20240903/marochko-1970132215.html
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При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранена женщина