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При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 03.09.2024 (обновлено: 09:53 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/svo-1970152055.html
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.09.2024
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:21
2024-09-03T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 7.20 мск украинские войска обстреляли Центрально - Городской район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив два боеприпаса. Кроме того, до этого в 6.30 было выпущено три снаряда такого же калибра по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240903/morpekhi-1970126221.html
https://ria.ru/20240903/marochko-1970132215.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранена женщина

© Фото : Приходько РИК/TelegramГорловка
Горловка - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в ДНР украинскими войсками, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько.
"В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в Telegram-канале.
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Вчера, 05:24
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 7.20 мск украинские войска обстреляли Центрально - Городской район Горловки кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив два боеприпаса.
Кроме того, до этого в 6.30 было выпущено три снаряда такого же калибра по Никитовскому району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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