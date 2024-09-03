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Российские войска нанесли удар по ВСУ в Запорожье, сообщил Рогов
Российские войска нанесли удар по ВСУ в Запорожье, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.09.2024
Российские войска нанесли удар по ВСУ в Запорожье, сообщил Рогов
Российские войска нанесли удар по пункту дислокации боевиков ВСУ, включая иностранных наемников, в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:54
2024-09-03T08:54
2024-09-03T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации боевиков ВСУ, включая иностранных наемников, в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Результатом прилета баллистики во временно оккупированном нацистами городе Запорожье стал прилет по пункту временной дислокации боевиков... включая иностранных наемников", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пункт дислокации находился в гостиничном комплексе "Гранд Палас". На месте удара было замечено множество "скорых". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по ВСУ в Запорожье, сообщил Рогов
Рогов: ВС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков ВСУ в Запорожье