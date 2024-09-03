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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 03.09.2024
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Религия
 
13:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/storonniki-1970226268.html
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 03.09.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщается... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:07
2024-09-03T13:07
религия
украина
черкасская область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщается во вторник на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Второго сентября в 22.05 сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский собор города Золотоноша Черкасской епархии", - говорится в материале. Журналисты сообщают, что сторонники ПЦУ заблокировали подходы к храму, а священнослужитель ПЦУ Роман Лычак перерегистрировал приход УПЦ на свое имя, назначив себя его директором. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970216749.html
https://ria.ru/20240829/upts-1969345474.html
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украина, черкасская область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Черкасская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

CC BY-SA 4.0 / Demetriol / Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Demetriol /
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщается во вторник на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).
"Второго сентября в 22.05 сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский собор города Золотоноша Черкасской епархии", - говорится в материале.
Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине
Вчера, 12:45
Журналисты сообщают, что сторонники ПЦУ заблокировали подходы к храму, а священнослужитель ПЦУ Роман Лычак перерегистрировал приход УПЦ на свое имя, назначив себя его директором.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Ассирийской церкви раскритиковали украинский закон о запрете УПЦ
29 августа, 22:46
 
РелигияУкраинаЧеркасская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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