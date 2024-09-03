https://ria.ru/20240903/storonniki-1970226268.html

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 03.09.2024

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщается... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:07

2024-09-03T13:07

2024-09-03T13:07

религия

украина

черкасская область

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970223771_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b15bbdb2a707e74f0eef74fc465ea897.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области, сообщается во вторник на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Второго сентября в 22.05 сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский собор города Золотоноша Черкасской епархии", - говорится в материале. Журналисты сообщают, что сторонники ПЦУ заблокировали подходы к храму, а священнослужитель ПЦУ Роман Лычак перерегистрировал приход УПЦ на свое имя, назначив себя его директором. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970216749.html

https://ria.ru/20240829/upts-1969345474.html

украина

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, черкасская область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире