https://ria.ru/20240903/ssha-1970178957.html

США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ

США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ

США не удастся полностью удовлетворить военные нужды Украины несмотря на то, что они намерены увеличить производство боеприпасов в 2025 году, пишет бывший... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:44

2024-09-03T10:44

2024-09-03T10:44

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США не удастся полностью удовлетворить военные нужды Украины несмотря на то, что они намерены увеличить производство боеприпасов в 2025 году, пишет бывший аналитик ЦРУ и заместитель директора национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs. "США начнут наращивать производство необходимых артиллерийских снарядов только в 2025 году, и даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины", - говорится в статье. Автор также подчеркивает, что для продолжения ведения конфликта Украине будет требоваться больше солдат, однако Запад не готов предоставлять для этого собственные войска. Ранее официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что с начала конфликта на Украине министерство обороны значительно увеличило производство боеприпасов 155-мм калибра, и сейчас США производят более 36 тысяч снарядов в месяц. Вашингтон планирует нарастить уровень производства данного типа снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Киеву. Издание Wall Street Journal в начале апреля писало, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

https://ria.ru/20240328/voyna-1936434068.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины