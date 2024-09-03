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США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ
США не удастся полностью удовлетворить военные нужды Украины несмотря на то, что они намерены увеличить производство боеприпасов в 2025 году, пишет бывший... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:44
2024-09-03T10:44
2024-09-03T10:44
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США не удастся полностью удовлетворить военные нужды Украины несмотря на то, что они намерены увеличить производство боеприпасов в 2025 году, пишет бывший аналитик ЦРУ и заместитель директора национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs. "США начнут наращивать производство необходимых артиллерийских снарядов только в 2025 году, и даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины", - говорится в статье. Автор также подчеркивает, что для продолжения ведения конфликта Украине будет требоваться больше солдат, однако Запад не готов предоставлять для этого собственные войска. Ранее официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что с начала конфликта на Украине министерство обороны значительно увеличило производство боеприпасов 155-мм калибра, и сейчас США производят более 36 тысяч снарядов в месяц. Вашингтон планирует нарастить уровень производства данного типа снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Киеву. Издание Wall Street Journal в начале апреля писало, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ
Foreign Affairs: США не смогут удовлетворить потребности Украины в 2025 году
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США не удастся полностью удовлетворить военные нужды Украины несмотря на то, что они намерены увеличить производство боеприпасов в 2025 году, пишет бывший аналитик ЦРУ и заместитель директора национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs.
"США начнут наращивать производство необходимых артиллерийских снарядов только в 2025 году, и даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины", - говорится в статье.
Автор также подчеркивает, что для продолжения ведения конфликта Украине будет требоваться больше солдат, однако Запад не готов предоставлять для этого собственные войска.
Ранее официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что с начала конфликта на Украине министерство обороны значительно увеличило производство боеприпасов 155-мм калибра, и сейчас США производят более 36 тысяч снарядов в месяц. Вашингтон планирует нарастить уровень производства данного типа снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Киеву. Издание Wall Street Journal в начале апреля писало, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.